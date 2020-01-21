Теперь официально: Максиму Акимову не нашлось места в новом правительстве

Вечером во вторник, 21 января, стал известен новый состав правительства России. Как и сообщалось ранее, бывшему мэру Калуги, экс вице-премьеру Максиму АКИМОВУ места в нём не нашлось.

Вместе с Акимовым из правительства уходят вице-премьеры Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития Константин Носков.

Новый состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина выглядит так:

Первый вице-премьер Андрей Белоусов,

Вице-премьер Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства)

Вице-премьер Виктория Абрамченко,

Вице-премьер Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в ДФО),

Вице-премьер Юрий Борисов,

Вице-премьер Татьяна Голикова,

Вице-премьер Алексей Оверчук,

Вице-премьер Марат Хуснуллин,

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко,

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков,

Министр просвещения Сергей Кравцов,

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

Министр транспорта Евгений Дитрих,

Министр юстиции Константин Чуйченко,

Министр здравоохранения Михаил Мурашко,

Министр иностранных дел Сергей Лавров,

Министр обороны Сергей Шойгу,

Министр экономического развития Максим Решетников,

Министр финансов Антон Силуанов,

Министр культуры Ольга Любимова,

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров,

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев,

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков,

Министр энергетики Александр Новак,

Министр спорта Олег Матыцин,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев,

Министр МЧС Евгений Зиничев,

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Чем займётся Акимов, пока не сообщается. Появлялись сообщения, что он якобы может сменить Анатолия Артамонова на посту главы Калужской области. Также вероятен вариант, что Акимов останется в Москве на высокой должности в одной из госкорпораций.

Уважаемые читатели, как вы считаете, чем займётся бывший мэр Калуги? Пишите в комментариях!