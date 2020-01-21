Теперь официально: Максиму Акимову не нашлось места в новом правительстве

Вечером во вторник, 21 января, стал известен новый состав правительства России. Как и сообщалось ранее, бывшему мэру Калуги, экс вице-премьеру Максиму АКИМОВУ места в нём не нашлось.
Вместе с Акимовым из правительства уходят вице-премьеры Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития Константин Носков.
Новый состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина выглядит так:
Чем займётся Акимов, пока не сообщается. Появлялись сообщения, что он якобы может сменить Анатолия Артамонова на посту главы Калужской области. Также вероятен вариант, что Акимов останется в Москве на высокой должности в одной из госкорпораций.
Уважаемые читатели, как вы считаете, чем займётся бывший мэр Калуги? Пишите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!