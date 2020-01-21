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Теперь официально: Максиму Акимову не нашлось места в новом правительстве

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.01.2020 22:03 0 309
Теперь официально: Максиму Акимову не нашлось места в новом правительстве

Вечером во вторник, 21 января, стал известен новый состав правительства России. Как и сообщалось ранее, бывшему мэру Калуги, экс вице-премьеру Максиму АКИМОВУ места в нём не нашлось.

Вместе с Акимовым из правительства уходят вице-премьеры Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр спорта Павел Колобков, министр юстиции Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития Константин Носков.

Новый состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина выглядит так:

  • Первый вице-премьер Андрей Белоусов,
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства)
  • Вице-премьер Виктория Абрамченко,
  • Вице-премьер Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в ДФО),
  • Вице-премьер Юрий Борисов,
  • Вице-премьер Татьяна Голикова,
  • Вице-премьер Алексей Оверчук,
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин,
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
  • Министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
  • Министр просвещения Сергей Кравцов,
  • Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
  • Министр транспорта Евгений Дитрих,
  • Министр юстиции Константин Чуйченко,
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко,
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров,
  • Министр обороны Сергей Шойгу,
  • Министр экономического развития Максим Решетников,
  • Министр финансов Антон Силуанов,
  • Министр культуры Ольга Любимова,
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
  • Министр внутренних дел Владимир Колокольцев,
  • Министр науки и высшего образования Валерий Фальков,
  • Министр энергетики Александр Новак,
  • Министр спорта Олег Матыцин,
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев,
  • Министр МЧС Евгений Зиничев,
  • Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов,
  • Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
  • Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Чем займётся Акимов, пока не сообщается. Появлялись сообщения, что он якобы может сменить Анатолия Артамонова на посту главы Калужской области. Также вероятен вариант, что Акимов останется в Москве на высокой должности в одной из госкорпораций.

Уважаемые читатели, как вы считаете, чем займётся бывший мэр Калуги? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.01.2020 22:03 0 309
Тэги: общество максим акимов
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