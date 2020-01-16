Два свадебных бума ждут Калугу в 2020 году

Несмотря на то, что 2020 год является високосным и, согласно суевериям, несчастливым, Калугу ждёт как минимум два свадебных бума.

Как нам рассказали в Управлении ЗАГС Калуги, у молодожёнов спросом пользуются 20 февраля и 20 июня. Уже сейчас узами брака 20 февраля захотели себя связать 23 пары, а 20 июня – 30. К слову, в феврале будет ещё один «день четырёх двоек» - 2 февраля - 02.02.2020. Но он выпадает на воскресенье. А по воскресеньям и понедельникам в Калуге не заключают браки.