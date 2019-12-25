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Уличный городской смартфон для туристов появился в Тарусе

Опубликовано: 25.12.2019 14:18 1 249
Уличный городской смартфон для туристов появился в Тарусе

В Тарусе в начале декабря был установлен уличный сенсорный терминал - электронный гид для туристов. Он появился в рамках туристического проекта «Прогулки по Тарусе». В рамках всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений на реализацию этого проекта городу был выделен грант в размере 30 миллионов рублей.

Прежде всего электронный гид предназначен для туристов. В смартфоне предустановлена необходимая информация о Тарусе и Тарусском районе: фото и видео знаковых мест, новости, карты, информация о погоде, такси и многое другое. С его помощью можно сделать селфи.

Терминал установлен напротив автовокзала на улице Розы Люксембург, 8. На момент проведения репортажа, 24 декабря 2019 года, терминал не работал, был выключен, еще не снята полностью упаковка. Поэтому испытать его на деле не получилось. Как выяснилось, его не эксплуатируют, потому что туристическо-информационный центр, возле которого он установлен, ещё не введен в эксплуатацию.

- Ещё не было открытия, не завершены работы в туристическо-информационном центре - пояснила нам во вторник, 24 декабря, врио главы администрации муниципального образования городского поселения «Город Таруса» Любовь ДЗОТОВА. - Завершить ремонт туристическо-информационного центра и благоустройство близлежащей территории планируется до Нового года.

Опубликовано: 25.12.2019 14:18 1 249
Тэги: общество туризм
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