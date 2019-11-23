Улицы Унтилова, Уланова, Леонова и Терешковой появятся в Калуге

Почетный гражданин Калуги Александр Унтилов умер в марте на сотом году жизни.
В ближайшее время в Калуге появятся 22 новые улицы, а один переулок переименуют. В пятницу, 22 ноября, их названия обсуждали на заседании в гордуме. Депутаты одобрили предложенные варианты.
Новые улицы застроят на поле между деревнями Болотное, Белое и Черносвитино.
В районе деревни Болотное появится массив частных домов. Улицы там назвали именами:
В деревне Матюнино новые улицы получили следующие названия:
А Безымянный переулок между улицами Московской и Телевизионной решили переименовать в честь гендиректора «Галантуса» Юрия Казанкова, погибшего в ДТП в начале сентября.
Уважаемые читатели, а чьи имена еще нужно увековечить в Калуге? Пишите в комментариях!
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