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Улицы Унтилова, Уланова, Леонова и Терешковой появятся в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2019 09:21 3 1319
Улицы Унтилова, Уланова, Леонова и Терешковой появятся в Калуге

Почетный гражданин Калуги Александр Унтилов умер в марте на сотом году жизни.

В ближайшее время в Калуге появятся 22 новые улицы, а один переулок переименуют. В пятницу, 22 ноября, их названия обсуждали на заседании в гордуме. Депутаты одобрили предложенные варианты.

Новые улицы застроят на поле между деревнями Болотное, Белое и Черносвитино. 

В районе деревни Болотное появится массив частных домов. Улицы там назвали именами:

  • Анатолия Концевова,
  • Геннадия Уланова,
  • Александра Унтилова,
  • Космонавта Гречко,
  • Космонавта Елисеева,
  • Космонавта Леонова,
  • Валентины Терешковой.

В деревне Матюнино новые улицы получили следующие названия:

  • ул. Владимира Атласова,
  • ул. Семёна Дежнёва,
  • ул. Семёна Челюскина,
  • ул. Фёдора Баталина,
  • ул. Алексея Муромцева,
  • ул. Михаила Лазарева,
  • ул. Георгия Седова,
  • пер. Владимира Атласова,
  • пер. Семёна Челюскина,
  • пер. Фёдора Баталина,
  • пер. 1-й Семёна Дежнёва,
  • пер. 2-й Семёна Дежнёва,
  • пер. 1-й  Георгия Седова,
  • пер. 2-й Георгия Седова,
  • пер. Алексея Муромцева.

А Безымянный переулок между улицами Московской и Телевизионной решили переименовать в честь гендиректора «Галантуса» Юрия Казанкова, погибшего в ДТП в начале сентября.

Уважаемые читатели, а чьи имена еще нужно увековечить в Калуге? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2019 09:21 3 1319
Тэги: общество
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