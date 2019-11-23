Улицы Унтилова, Уланова, Леонова и Терешковой появятся в Калуге

Почетный гражданин Калуги Александр Унтилов умер в марте на сотом году жизни.

В ближайшее время в Калуге появятся 22 новые улицы, а один переулок переименуют. В пятницу, 22 ноября, их названия обсуждали на заседании в гордуме. Депутаты одобрили предложенные варианты.

Новые улицы застроят на поле между деревнями Болотное, Белое и Черносвитино.

В районе деревни Болотное появится массив частных домов. Улицы там назвали именами:

Анатолия Концевова,

Геннадия Уланова,

Александра Унтилова,

Космонавта Гречко,

Космонавта Елисеева,

Космонавта Леонова,

Валентины Терешковой.

В деревне Матюнино новые улицы получили следующие названия:

ул. Владимира Атласова,

ул. Семёна Дежнёва,

ул. Семёна Челюскина,

ул. Фёдора Баталина,

ул. Алексея Муромцева,

ул. Михаила Лазарева,

ул. Георгия Седова,

пер. Владимира Атласова,

пер. Семёна Челюскина,

пер. Фёдора Баталина,

пер. 1-й Семёна Дежнёва,

пер. 2-й Семёна Дежнёва,

пер. 1-й Георгия Седова,

пер. 2-й Георгия Седова,

пер. Алексея Муромцева.

А Безымянный переулок между улицами Московской и Телевизионной решили переименовать в честь гендиректора «Галантуса» Юрия Казанкова, погибшего в ДТП в начале сентября.

Уважаемые читатели, а чьи имена еще нужно увековечить в Калуге? Пишите в комментариях!