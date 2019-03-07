Скончался Александр Унтилов

В Калуге на сотом году жизни скончался почётный гражданин города Александр Яковлевич Унтилов. В четверг, 7 марта, об этом рассказали в городской думе.
Александр Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, участвовал в боях на Калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и Прибалтике, участвовал в войне с Японией.
Многие годы Александр Яковлевич возглавлял городской Совет ветеранов, внёс огромный вклад в дело развития ветеранского движения и патриотическое воспитание молодого поколения.
Унтилов полтора месяца не дожил до своего столетия.
Выражаем соболезнования родным и близким Александра Яковлевича.
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