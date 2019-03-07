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Скончался Александр Унтилов

07.03.2019 09:27 7 1983 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Скончался Александр Унтилов

В Калуге на сотом году жизни скончался почётный гражданин города Александр Яковлевич Унтилов. В четверг, 7 марта, об этом рассказали в городской думе.

Александр Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, участвовал в боях на Калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и Прибалтике, участвовал в войне с Японией.

Многие годы Александр Яковлевич возглавлял городской Совет ветеранов, внёс огромный вклад в дело развития ветеранского движения и патриотическое воспитание молодого поколения.

Унтилов полтора месяца не дожил до своего столетия.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Яковлевича.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество александр унтилов
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