Скончался Александр Унтилов

В Калуге на сотом году жизни скончался почётный гражданин города Александр Яковлевич Унтилов. В четверг, 7 марта, об этом рассказали в городской думе.

Александр Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, участвовал в боях на Калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и Прибалтике, участвовал в войне с Японией.

Многие годы Александр Яковлевич возглавлял городской Совет ветеранов, внёс огромный вклад в дело развития ветеранского движения и патриотическое воспитание молодого поколения.

Унтилов полтора месяца не дожил до своего столетия.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Яковлевича.