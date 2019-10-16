Стало известно, почему вертолет сел во дворе школы и кого он забирал

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 15 октября, во дворе школы №7 в Калуге сел вертолет. Медицинский борт прилетел из Москвы, чтобы забрать пациента из больницы №2, однако не смог сесть рядом с медучреждением.
Как рассказал нам в среду главный врач городской больницы №2 Максим ХОЛОПОВ, у больницы нет специальной площадки для посадки вертолетов. Решение сесть возле школы принимал пилот.
Инициатива перевезти пациента в Москву исходила от работодателя пациента – московской «Скорой помощи». Мужчина живет в Калуге, но работает в столице фельдшером.
По словам главного врача, после этого случая у него возникла мысль о необходимости строительства вертолетной площадки. Однако для начала необходимо создать в Калужской области вертолетную службу.
В школе №7, на территории которой сел борт, рассказали, что их никто не предупреждал о вертолете. Пилот сам увидел пустую площадку и сел там.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна БАРАННИКОВА пояснила, что малая спортивная площадка используется для прогулки групп продленного дня. Но, когда прилетел вертолет, детей там уже не было.
В Калужской транспортной прокуратуре нам сообщили о проведении проверки.
- Инициирована проверка исполнения медицинским учреждением и командиром воздушного судна требований законодательства о безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.
При этом в прокуратуре отмечают, что в случае оказания скорой медицинской помощи пилот вертолета имел право с воздуха подобрать подходящую площадку и сесть там.
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