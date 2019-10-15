Вертолет сел во дворе калужской школы

Пилот не смог сесть рядом с больницей и ушел на площадку возле школы.

Днём во вторник, 15 октября, на улице Телевизионной в Калуге во дворе школы №7 сел вертолет медиков. Фото и видео местные жители выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению очевидцев, изначально вертолет собирался сесть рядом с больницей №2. Однако попытка у пилота вышла неудачной, и он ушел на площадку возле школы, расположенную в сотне метров от медучреждения.

Медики забрали одного из пациентов и улетели. В больнице пока не комментируют этот случай. Там рассказали, что главный врач завтра сможет ответить на вопросы журналистов.