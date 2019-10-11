Пришли новости о новой жертве страшной аварии

Как мы уже писали, в четверг, 10 октября, в жуткой аварии на Киевской трассе под Бабынино погибли 4 человека, в том числе и водитель. По предварительной информации шестеро пассажиров доставили в больницу, однако позже федеральные СМИ сообщили, что скончался ещё один человек. Однако в ГИБДД Калужской области нам сообщили, что пока эту информацию не могут опровергнуть или подтвердить - данные уточняются.
Погибшие и пострадавшие – жители Беларуси.
Напомним, согласно предварительным данным ГИБДД, микроавтобус «Мерседес Спринтер» отъезжал от обочины и, делая разворот, не уступил дорогу фуре «Скания». Та врезалась в микроавтобус.
Следственный комитет начал проверку по статье по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
UPD. Полиция подтвердила смерть пятого человека после жуткой аварии под Калугой.
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