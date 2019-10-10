Жуткая авария: четыре человека погибли, шестеро – в больнице

Днём в четверг, 10 октября, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино.

По предварительным данным полиции, около 16:20 ехавший в сторону Калуги микроавтобус «Мерседес Спринтер» отъезжал от обочины. Водитель попытался развернуться, но не уступил дорогу фуре «Скания». Многотонный грузовик врезался в боковую сторону «Спринтера».

В «Мерседесе» погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров. Ещё шесть пассажиров попали в больницу с различными травмами.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Калужское управление Следственного комитета также начало проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Будет изъята необходимая документация, устанавливается собственник микроавтобса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля, техническое состояние транспортных средств, - подчеркивают в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.