Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 10 октября
$ 65.10 0.23
71.45 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Жуткая авария: четыре человека погибли, шестеро – в больнице

10.10.2019 21:16 1 1332 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Жуткая авария: четыре человека погибли, шестеро – в больнице

Днём в четверг, 10 октября, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино. 

По предварительным данным полиции, около 16:20 ехавший в сторону Калуги микроавтобус «Мерседес Спринтер» отъезжал от обочины. Водитель попытался развернуться, но не уступил дорогу фуре «Скания». Многотонный грузовик врезался в боковую сторону «Спринтера». 

В «Мерседесе» погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров. Ещё шесть пассажиров попали в больницу с различными травмами.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Калужское управление Следственного комитета также начало проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Будет изъята необходимая документация, устанавливается собственник микроавтобса, лица, ответственные за безопасность пассажиров  и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля, техническое состояние транспортных средств, - подчеркивают в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: Дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

18-летняя девушка и двое мужчин пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене» 23.07.2019 14:20

Грузовик с песком перевернулся возле Гагаринского моста 01.08.2017 12:59

Народные новости
765 0
LtoKP
821 3
Робин Гнобин
621 12
Робин Гнобин

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 11 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 12 октября, 15:00
Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения
Малоярославец
вс 13 октября, 19:00
Занятия историческими танцами в Элизиуме
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

пт 11 октября, 10:00
Финист Ясный сокол
Калужский областной театр юного зрителя
сб 12 октября, 11:00
Спектакль "Считаю до пяти"
Калужский областной театр юного зрителя
вс 13 октября, 11:00
Спектакль «Аленький цветочек»
Калужский областной театр юного зрителя
сб 12 октября, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол

Концерты

пт 11 октября, 18:30
JONY
Жара, клуб
пт 11 октября, 19:00
Любовь во всём виновата
Дом музыки
пт 11 октября, 20:00
Шотландские танцы
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 12 октября, 19:00
Концерт группы "Ария". "Проклятье морей"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Эверест
Тайна печати дракона
Гемини
Джокер
Блоги компаний

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Вчера 17:23
Новости компаний

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк Вчера 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Новости партнеров

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ТТГ - гормон щитовидной железы

Цены на лекарства в аптеках Калуги

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.