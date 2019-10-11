Полиция подтвердила смерть пятого человека после жуткой аварии под Калугой

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 10 октября, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино.
По предварительным данным полиции, около 16:20 двигавшийся в сторону Калуги микроавтобус «Мерседес Спринтер» отъезжал от обочины. Водитель попытался развернуться, но не уступил дорогу фуре «Скания». Многотонный грузовик врезался в боковую сторону «Спринтера».
Изначально сообщалось, что в «Мерседесе» погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров. Ещё шесть человек попали в больницу с различными травмами.
Позже стало известно, что в больнице скончался ещё один человек. Эту информацию нам подтвердили в пятницу в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также, напомним, проверку в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» проводит Следственный комитет.
Все пострадавшие и погибшие – граждане Беларуси. Микроавтобус зарегистрирован в соседней с Россией Гомельской области. По всей видимости, мужчины приехали в нашу страну на заработки.
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