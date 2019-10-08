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«Коммерсантъ» включил Артамонова в отставочный список на октябрь

08.10.2019 09:34 9 1314 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства.
«Коммерсантъ» включил Артамонова в отставочный список на октябрь

Газета «Коммерсантъ» назвала губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА в числе тех, кого в октябре может ждать отставка. Об этом говорится в статье «На губернаторов примеряют отставки», опубликованной во вторник, 8 октября.

По информации издания, во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов.

Помимо Артамонова, в статье в качестве возможных отставников упоминаются глава Еврейской автономной области Александр Левинталь, глава Пензенской области Иван Белозерцев, глава ХМАО Наталья Комарова, ростовский губернатор Василий Голубев, Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия) и Игорь Орлов (Архангельская область).

Прокомментировать публикацию мы попросили в пресс-службе правительства Калужской области.

- В правительство Калужской области не поступало официальной информации, подтверждающей или опровергающей факт, изложенный в статье «Коммерсанта», - заявили там.

Ранее, напомним, о скорой отставке Артамонова сообщал сайт РБК.

Анатолию Артамонову 67 лет. В ноябре 1996 года он стал вице-губернатором Калужской области, а с 2000 года возглавляет наш регион. На выборах 2015 года Артамонов набрал 71,43% голосов. Следующие выборы в нашей области пройдут осенью 2020 года.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: общество выборы
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