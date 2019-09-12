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Великое стояние на своём: Артамонов – за, чиновники Татарстана – против

12.09.2019 12:24 1 271 Елена Французова
Великое стояние на своём: Артамонов – за, чиновники Татарстана – против

В вторник, 10 сентября, Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об установлении в России новой памятной даты - 11 ноября - Дня окончания Великого стояния на реке Угре из-за критики со стороны Татарстана.

Как мы писали, в республике Татарстан считают, что эта дата только ухудшит политическую ситуацию в стране и станет поводом для разъединения татарского и русского народов, так как в российском обществе Стояние воспринимается как противоборство этих народов.

- Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять? - приводит слова директора Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандера ГИЛЯЗОВА, газета «Коммерсантъ».

В свою очередь губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявляет о готовности привлечь ученых для защиты законопроекта.

- Мы в законопроекте уверены. Нас поддержали практически все регионы России, все фракций Государственной думы, Российская Академия Наук, правительство РФ, Министерство культуры, Министерство финансов, Министерство обороны РФ. Если будет необходимо, мы будем и дальше отстаивать свою позицию с привлечением ученых, представителей общественности, и всех тех, кто заинтересован в сохранении наследия нашего государства, - цитирует губернатора ТАСС. - Мы говорим о том факте, который принадлежит истории России, частью которой является и Татарстан.

Напомним, что в Калужской области ежегодно проводятся торжества, приуроченные к этой дате. Правда, не в ноябре, а летом. В числе прочего в рамках большого праздника на Угре проводится военно-историческая реконструкция событий тех месяцев.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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