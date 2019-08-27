Страсти по Стоянию: власти Татарстана не хотят праздника

В понедельник вечером, 26 августа, Госсовет Татарстана высказал своё мнение по вопросу признания дня окончания Великого Стояния на Угре 1480 года всероссийской праздничной датой.
В республике считают, что эта дата только ухудшит политическую ситуацию в стране и станет поводом для разъединения татарского и русского народов, так как в российском обществе Стояние воспринимается как противоборство этих народов.
- Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять? — приводит слова директора Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандера ГИЛЯЗОВА, газета «Коммерсантъ».
Госсовет Татарстана решил рекомендовать республиканским депутатам не поддерживать данную инициативу и дать на него отрицательное заключение.
Напомним, законопроект, выдвинутый властями Калужской области, будет рассматриваться Госдумой этой осенью. Если депутаты примут его, то праздник Великого Стояния на Угре войдет в список «Дней воинской славы и памятных дат России» и будет отмечаться 11 ноября.
При этом в Калужской области уже ежегодно проводятся торжества, приуроченные к этой дате. Правда, не в ноябре, а летом. В числе прочего в рамках большого праздника на Угре проводится военно-историческая реконструкция событий тех месяцев.
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