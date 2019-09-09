Берегите уши: прохожим предложили навешать лапшу

В воскресенье, 8 сентября, в Людиново прошёл необычный аттракцион: известный сварщик Максим Адейкин предлагал прохожим навешать лапшу на уши. Для этой акции он специально из металла сделал Лапшеуха – персонажа, своими большими ушами напоминающего Чебурашку.

- Вспомните, сколько раз вам вешали лапшу на уши и как потом от этого трудно отходить, - обращался Максим к прохожим.

Многие с удовольствием навешали лапшу Лапшеуху.

Как нам рассказал Максим, таким необычным аттракционом он хотел показать, что не стоит верить всему, что вам говорят.

Максим Адейкин известен в Людиново нестандартным подходом к искусству. Так в городе появилась скульптура «Сраный веник», потом — «Розовый табурет на цепи». А в День пожилого человека у Пенсионного фонда установили фигуру из стали «Я вам наработаю!»: усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп тянет свой непосильный молот в сторону смерти, символизируя все «прелести» пенсионной реформы.