«Я вам наработаю»: скульптура обреченного трудяги появилась у Пенсионного фонда

1 октября, в день Пожилого человека, у Пенсионного фонда в Людиново появился необычный арт-объект – скульптура из стали - «Я вам наработаю!».

Это результаты труда Людиновского творческого подполья (ЛТП). По задумке автора Максима Адейкина, усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп, тянет свой непосильный молот в сторону смерти. Как нам рассказал автор, эта скульптура символизирует все «прелести» пенсионной реформы.

- С одной стороны, люди, которые считали дни до выхода на пенсию, скорее всего до неё не доживут, - говорит Максим. – С другой стороны, она показывает уязвимость молодёжи. Ведь теперь, если будут сокращения на работе, по под них попадёт именно молодёжь. Испугавшись уголовной ответственности, работодатель стариков будет держать до последнего. А куда податься молодым? Пахать на частников, получая серую зарплату в конверте?

Напомним, что ранее силами ЛТП в Людиново появился «Сраный веник» и розовая табуретка.

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к пенсионной реформе? Пишите в комментариях!