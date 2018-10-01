«Я вам наработаю»: скульптура обреченного трудяги появилась у Пенсионного фонда

1 октября, в день Пожилого человека, у Пенсионного фонда в Людиново появился необычный арт-объект – скульптура из стали - «Я вам наработаю!».
Это результаты труда Людиновского творческого подполья (ЛТП). По задумке автора Максима Адейкина, усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп, тянет свой непосильный молот в сторону смерти. Как нам рассказал автор, эта скульптура символизирует все «прелести» пенсионной реформы.
- С одной стороны, люди, которые считали дни до выхода на пенсию, скорее всего до неё не доживут, - говорит Максим. – С другой стороны, она показывает уязвимость молодёжи. Ведь теперь, если будут сокращения на работе, по под них попадёт именно молодёжь. Испугавшись уголовной ответственности, работодатель стариков будет держать до последнего. А куда податься молодым? Пахать на частников, получая серую зарплату в конверте?
Напомним, что ранее силами ЛТП в Людиново появился «Сраный веник» и розовая табуретка.
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