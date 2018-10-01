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«Я вам наработаю»: скульптура обреченного трудяги появилась у Пенсионного фонда

01.10.2018 12:05 5 2141 Елена Французова

1 октября, в день Пожилого человека, у Пенсионного фонда в Людиново появился необычный арт-объект – скульптура из стали  - «Я вам наработаю!».

Это результаты труда Людиновского творческого подполья (ЛТП). По задумке автора Максима Адейкина, усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп, тянет свой непосильный молот в сторону смерти. Как нам рассказал автор, эта скульптура символизирует все «прелести» пенсионной реформы.

- С одной стороны, люди, которые считали дни до выхода на пенсию, скорее всего до неё не доживут, - говорит Максим. – С другой стороны, она показывает уязвимость молодёжи. Ведь теперь, если будут сокращения на работе, по под них попадёт именно молодёжь. Испугавшись уголовной ответственности, работодатель стариков будет держать до последнего. А куда податься молодым? Пахать на частников, получая серую зарплату в конверте?

Напомним, что ранее силами ЛТП в Людиново появился «Сраный веник» и розовая табуретка.

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к пенсионной реформе? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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