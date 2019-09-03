Ремонт Каменного моста опять отложили

В конце мая мы рассказывали, что Каменный мост в Калуге начал разваливаться. На публикацию тогда отреагировал губернатор Анатолий Артамонов. Он заявил, что обычная строительная фирма выполнит работы по восстановлению памятника лучше, чем реставраторы, и дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями.

Месяц назад, в начале августа, в министерстве нам заявляли, что косметический ремонт планируется провести ко Дню города. Однако на дворе уже 3 сентября, а памятник продолжает находиться в прежнем неприглядном виде.

- После выполнения инструментального и визуального обследования конструкций моста будут определены объемы и виды работ необходимых для выполнения ремонта, - прокомментировали ситуацию во вторник, 3 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Новых сроков, в которые должен быть произведен ремонт, там не назвали.

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