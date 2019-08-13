Для миллиардной стройки на Правом берегу выбирают подрядчика

Как мы уже рассказывали, на Правом берегу в районе деревни Пучково в Калуге собираются строить студенческий городок филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. В понедельник, 12 августа, университет объявил о проведении аукциона, на котором выберут подрядчика для масштабной стройки.

Начальная цена - более 6 миллиардов рублей. Это федеральные и внебюджетные деньги. Итоги аукциона планируется подвести 29 августа. А завершиться стройка должна в 2022 году.

Напомним, разговоры о строительстве этого кампуса ведутся уже несколько лет. Последний раз вопрос публично обсуждался в 2017 году, когда калужские чиновники рассказывали о подготовке проекта планировки и межевания территории.

Под застройку пойдет более 27 гектаров земли. И в результате в Пучково должны появиться комплекс общежитий, общественно-административное здание, досуговый центр, учебно-административные и учебно-лабораторные корпуса, а также спорткомплекс.

Ранее заявлялось, что в общественно-административном здании разместятся столовая на 500 мест, электронная библиотека, магазин, аптека, парикмахерская, кафе, коворкинг-центр. Досуговый центр предполагает наличие театрально-киноконцертного зала на 600 мест со сценой, гримёрными и танцевально-концертного зала на 200 человек. Территория спорта будет представлена спортзалом для игровых видов спорта с трибунами на 145 мест, универсальным спортзалом, лыжной базой на 110 человек, олимпийским 50-метровым бассейном с 6 дорожками и трибунами на 170 человек.

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