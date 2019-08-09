Младенца с улицы Дарвина вернули отцу

Помойка, возле которой якобы нашли ребёнка.

В пятницу, 2 августа, малолетнюю девочку, которую якобы нашли на улице накануне Нового 2019 года, передали её родному отцу-студенту на воспитание. Ни сам студент, ни его близкие комментировать ситуацию не желают. Но нам удалось пообщаться с их адвокатом Эдуардом Петровым.

Напомним, что в декабре прошлого года правоохранительные органы сообщили о том, что в районе улицы Дарвина,14, у мусорных контейнеров студент на земле нашёл младенца, завёрнутого в тряпки. Позже выяснилось, что этот студент и является биологическим отцом новорождённой.

Сначала ребёнок находился в областной больнице, затем малютку передали в Дом ребенка.

Родители малышки объяснили своё поведение страхом. Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, девушка не успела сделать аборт, поэтому приняла решение рожать. От родителей беременность молодые люди скрыли. Это было сделать несложно. Девушка живёт в Калуге со старенькой бабушкой, её молодой человек снимает квартиру на Дарвина. Студент сам принял роды у возлюбленной, а потом вызвал «Скорую». В больнице выяснилось, что у новорожденной бронхит. По этому факту СК возбудило уголовное дело. Позже оно было прекращено, так как медики установили, что болезнь не приобретённая, а врождённая.

Родители молодых людей о случившемся узнали из СМИ. Мать студента поддержала его решение воспитывать свою дочь. За помощью они обратились к адвокату.

- Органы опеки всегда занимали непримиримую позицию по передаче ребёнка отцу, - сообщил нам Эдуард Петров - Неоднократно высказывали своё желание оспаривать отцовство, если понадобится, поставить вопрос об ограничении или лишении его родительских прав. Причин, как таковых, нам не называлось. Из материалов дела мне стали известны факты, которым объективно сложно дать оценку. На этого ребёнка претендовали родители из другого региона – Тульской области. По какой-то причине им дали возможность установить предварительную опеку и не дали этой же возможности жителям калужского региона. Причём документы для жителей тульского региона делались под Новый год ускоренными темпами и свидетельство о рождении на Варвару (Именно так назвали ребёнка. – Прим. автора) было получено одним днём накануне Нового года. Непонятно было, в чьих интересах действовали органы опеки. В интересах ребёнка или усыновителей из другого региона?

К слову, наше издание интересовалось у отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Калуги, почему предварительную опеку над девочкой не дали оформить калужанам. Но ответа на вопрос мы не получили. Нам лишь сообщили, что в настоящее время 152 калужские семьи числятся в списках кандидатов в замещающие родители.

- Мы обратились в суд. В судебных заседаниях органы опеки продолжали придерживаться непримиримой позиции, они высказывали, на мой взгляд, возражения, которые не имели юридического обоснования, доводы, которые не подтверждаются материалами гражданского и уголовного дела. Основным аргументом органов опеки было то обстоятельство, что якобы от ненадлежащего исполнения родительских обязанностей биологических родителей девочка в первые же дни своей жизни заболела бронхитом. Но при этом органы опеки грубо игнорировали экспертное заключение, полученное в рамках уголовного дела. В них указывалось, что данное заболевание является врождённым, а не приобретённым. После того, как 16 февраля суд вынес решение в пользу отца ребёнка, они по тем же основаниям подали апелляционную жалобу. Предметом разбирательства данной категории дел является наличие либо отсутствие родства между ребенком и родителем, устанавливаемого на основании генетической экспертизы. Плохие или хорошие родители ребёнка — это не влияет на их биологическое родство. Но может быть предметом судебного разбирательства, направленного на защиту прав ребенка путём ограничения или лишения родительских прав его нерадивых родителей (одного из них).

В итоге вернуть ребёнка в семью студенту удалось лишь спустя 5 с половиной месяцев. Всё это время девочка находилась в специализированном учреждении.

Мы поинтересовались у адвоката, установила ли биологическая мать свои права.

- В судебном заседании биологической мамой было сказано, что она не хочет на тот период времени устанавливать свои права. Возможно, она сделает это позже, когда ажиотаж вокруг этой ситуации будет исчерпан, - пояснил он.

Как нам стало известно, молодые люди продолжают встречаться и даже планируют узаконить свои отношения.