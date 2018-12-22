Студент, «нашедший» малютку на помойке, оказался её отцом

Молодой человек, якобы нашедший малышку на помойке, оказался её родным отцом. Подробности чудовищной истории рассказали в субботу, 22 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Результат генетических экспертиз подтвердил, что 19-летний студент является биологическим отцом ребёнка. Он сам принял роды у своей 22-летней сожительницы, а затем отнёс ребёнка на улицу.

Молодые люди снимали квартиру в непосредственной близости от места происшествия. Вчера вечером они были доставлены в правоохранительные органы, где пояснили, что женщина на учете по беременности не состояла, отец самостоятельно принял роды на дому, а затем вызвал карету скорой помощи и передал ребенка медикам, изложив свою версию событий. Кроме того, юноша пояснил, что ребенка на земле не оставлял, девочка с момента выхода из дома находилась у него на руках.

- Роды молодой отец принимал сам в съёмной квартире, до этого он перечитал много статей в интернете о рождении ребёнка в домашних условиях, - отмечают в СК по Калужской области.

Расследование по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» продолжается.

Напомним, что новорожденную сразу же доставили в больницу. Первое время она находилась в реанимации, медики выясняли, нет ли у ребёнка скрытых инфекций. В пятницу девочку перевели из реанимационного отделения.

Ребёнка назвали Варварой. 21 декабря у неё появилось свидетельство о рождении.

- Ребёнок не может быть безымянным, девочку назвали Варей, поскольку она родилась в День памяти святой Варвары, - рассказывала нам руководитель отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Анна НИКИФОРОВА. – Дальше ребёнок пойдёт на усыновление.

Неравнодушные калужане, тронутые историей малютки, привезли в перинатальной центр памперсы и одежду, а также собрали деньги – 17 тысяч рублей.