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Найденной в мусорке девочке дали имя

21.12.2018 14:50 5 2196 Елена Французова
Найденной в мусорке девочке дали имя

Ребёнка нашли рядом с этими мусорными контейнерами на улице Дарвина.

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели Калугу потрясла жуткая история. Новорождённую девочку, как ненужную вещь, выбросили на помойку.  Малютка, вероятно, погибла бы на морозе, если бы её совершенно случайно не обнаружил 19-летний студент Никита ШАМИН. В тот вечер молодой человек, проходя мимо мусорных баков, заметил, как что-то на земле шевелится.

- Я увидел на земле странный свёрток, который шевелился. Подумал, что там котёнок. Решил, что заберу его домой. Развернул ткань. Но вместо зверька обнаружил ребенка, - рассказал нам Никита.

Студент говорит, что не успел даже испугаться, единственная мысль - малыш лежит на земле, его надо поднять и согреть.

Никита Шамин.

- Я толком ничего не успел понять. Думал только о том, что ребёнку надо помочь, первым делом - согреть. Спрятал малыша под свой пуховик. Вышел на дорогу, чтобы увидеть номера домов, позвонил в «Скорую». Бригада приехала очень быстро – буквально через три минуты. Я не успел сразу понять, что кого-то спас. Всё происходило так быстро. Даже не знал до приезда медиков, кто у меня лежит на руках – мальчик, девочка. Не до этого было. У ребёнка, когда я его поднял с земли, уже были синеватые щёки. Малыш не плакал, а лишь издавал какие-то пищащие звуки.

Позже выяснилось, что спас Никита девочку трёх часов от роду. Абсолютно голый ребёнок был завёрнут в какую-то тряпку и оставлен на земле возле мусорных баков.

- Полицейские удивились, откуда я знаю, как обращаться с детьми – правильно держать. Да у меня двое младших братьев - 10 и 13 лет. Так что опыт есть!

Героем себя Никита не считает, уверен, что на его месте любой поступил бы точно также. Говорит, что сейчас для него достаточно знать, что с малюткой всё в порядке. В ближайшие дни он собирается навестить её в перинатальном центре. Напомним, что новорожденную сразу же доставили в больницу. Первое время она находилась в реанимации, медики выясняли, нет ли у ребёнка скрытых инфекций. Как нам рассказали в калужском управлении Следственного комитета, сейчас девочку перевели из реанимационного отделения.

Ребёнка назвали Варварой. Сегодня у неё появилось свидетельство о рождении.

- Ребёнок не может быть безымянным, девочку назвали Варей, поскольку она родилась в День памяти святой Варвары, - рассказала руководитель отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги Анна НИКИФОРОВА. – Дальше ребёнок пойдёт на усыновление.

Анна Никифорова не сомневается, что у малютки вскоре появятся родители.

- У нас 300 кандидатов, - сообщила она.

Неравнодушные калужане, тронутые историей малютки, привезли в перинатальной центр памперсы и одежду, а также собрали деньги – 17 тысяч рублей.

Напомним, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, просят звонить по телефонам: 02, 102 или 50-15-02. Денежное вознаграждение и конфиденциальность гарантируются, отмечают в полиции.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: дети происшествие никита шамин анна никифорова
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