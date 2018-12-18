Новорождённую девочку выбросили в мусорку в центре Калуги

В понедельник, 17 декабря, около 20:00 в районе улицы Дарвина, 14 у мусорных контейнеров на земле нашли младенца, завёрнутого в тряпки.
Ребёнка случайно обнаружил прохожий.
- Он обратил внимание на сверток, который шевелился, - сообщают в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Отодвинув кусок ткани, он увидел новорожденного. Мужчина поднял ребёнка с земли и спрятал под верхнюю одежду, чтобы согреть. Затем позвонил в полицию и «Скорую». На улице в этот момент было -13 градусов.
Сейчас ребенок находится в больнице. При осмотре установлено, что это девочка, её вес - 2900 гр, рост - 50 см, с момента рождения прошло не более трех часов. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у ребёнка даже не обрезана пуповина. При первичном осмотре на теле новорождённой не обнаружили видимых телесных повреждений и следов обморожения.
Проводится полицейская проверка. Эксперты-криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств. Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения.
Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, просят звонить по телефонам: «02», «102», 50-15-02. Денежное вознаграждение и конфиденциальность гарантируется, отмечают в полиции.
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