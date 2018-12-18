Опубликовано видео с места обнаружения ребёнка в мусорке

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 17 декабря, на улице Дарвина в Калуге нашли новорождённую девочку, которую кто-то выбросил рядом с мусорным контейнером. Ребёнка спас 19-летний парень Никита из деревни Жилетово Дзержинского района.
УМВД по Калужской области опубликовало видео с места происшествия, в котором Никита рассказал, как всё произошло.
- Проходил со стороны Гостиных рядов, увидел в зелёной ткани, что там что-то шевелится, подошёл, кусок ткани открыл, увидел лицо ребёнка, - пояснил молодой человек. - Поднял ребёнка сразу, положил себе под пуховик, вышел на дорогу и вызвал «Скорую помощь» и полицию. У ребёнка был синеватый оттенок кожи, но он живой, двигался, он пищал, когда я его на руки поднял,
Сейчас ребенок находится в больнице. Вес девочки - 2900 гр, рост - 50 см, с момента рождения прошло не более трех часов. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у ребёнка даже не обрезана пуповина. При первичном осмотре на теле новорождённой не обнаружили видимых телесных повреждений и следов обморожения.
Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, просят звонить по телефонам: «02», «102», 50-15-02. Денежное вознаграждение и конфиденциальность гарантируется, отмечают в полиции.
В калужском региональном управлении Следственного комитета нам рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».
- По версии следствия, новорожденная девочка является доношенной, жизни и здоровью младенца ничего не угрожает, признаков обморожения не имеется, - говорят в СК.
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