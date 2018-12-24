Стало известно, почему студенты решили выдать собственную дочь за подкидыша

Как мы рассказывали, молодой человек, якобы нашедший малышку на помойке в районе улицы Дарвина в Калуге, оказался её родным отцом. В калужском региональном управлении Следственного комитета 24 декабря нам рассказали, что родные и близкие молодых людей не знали о том, что у пары будет ребёнок.
- Квартиру они снимали. Боялись, что не смогут содержать ребёнка, - добавили в СК.
Напомним, что молодые люди жили в непосредственной близости от места происшествия. 22-летняя женщина на учёте по беременности не состояла, 19-летний отец самостоятельно принял роды на дому, а затем вызвал карету «Скорой помощи» и передал ребенка медикам, изложив свою версию событий. Позже юноша пояснил, что ребенка на земле не оставлял, девочка с момента выхода из дома находилась у него на руках.
- Роды молодой отец принимал сам в съёмной квартире, до этого он перечитал много статей в интернете о рождении ребёнка в домашних условиях, - отмечают в СК.
Новорожденную сразу же отвезли в больницу. Первое время она находилась в реанимации, медики выясняли, нет ли у ребёнка скрытых инфекций. В минувшую пятницу девочку перевели из реанимационного отделения.
Ребёнка назвали Варварой. 21 декабря у неё появилось свидетельство о рождении.
Отметим, что в социальных сетях знакомые 19-летнего парня отзываются о нём, как о честном и добром человеке. Расследование происшествия продолжается.
UPD. Изначально в этой новости со ссылкой на Следственный комитет сообщалось, что родные и близкие пары знали о беременности, но отказались поддержать молодых людей. Однако позже в СК нам сообщили, что данные были не проверенными и не подтвердились.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Дорога в Турынино заблокирована – пробка растянулась на 4 километра 24.12.2018 14:45
Женщину насмерть сбили на Киевской трассе 24.12.2018 12:25
Женщина вылетела из «Лады» после столкновения с автобусом 24.12.2018 10:33
Студент, «нашедший» малютку на помойке, оказался её отцом 22.12.2018 11:18
Найденной в мусорке девочке дали имя 21.12.2018 14:50
Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: