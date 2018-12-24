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Стало известно, почему студенты решили выдать собственную дочь за подкидыша

24.12.2018 11:22 18 7128 Елена Французова
Стало известно, почему студенты решили выдать собственную дочь за подкидыша

Как мы рассказывали, молодой человек, якобы нашедший малышку на помойке в районе улицы Дарвина в Калуге, оказался её родным отцом. В калужском региональном управлении Следственного комитета 24 декабря нам рассказали, что родные и близкие молодых людей не знали о том, что у пары будет ребёнок.

- Квартиру они снимали. Боялись, что не смогут содержать ребёнка, - добавили в СК.

Напомним, что молодые люди жили в непосредственной близости от места происшествия. 22-летняя женщина на учёте по беременности не состояла, 19-летний отец самостоятельно принял роды на дому, а затем вызвал карету «Скорой помощи» и передал ребенка медикам, изложив свою версию событий. Позже юноша пояснил, что ребенка на земле не оставлял, девочка с момента выхода из дома находилась у него на руках.

- Роды молодой отец принимал сам в съёмной квартире, до этого он перечитал много статей в интернете о рождении ребёнка в домашних условиях, - отмечают в СК.

Новорожденную сразу же отвезли в больницу. Первое время она находилась в реанимации, медики выясняли, нет ли у ребёнка скрытых инфекций. В минувшую пятницу девочку перевели из реанимационного отделения.

Ребёнка назвали Варварой. 21 декабря у неё появилось свидетельство о рождении.

Отметим, что в социальных сетях знакомые 19-летнего парня отзываются о нём, как о честном и добром человеке. Расследование происшествия продолжается.

UPD. Изначально в этой новости со ссылкой на Следственный комитет сообщалось, что родные и близкие пары знали о беременности, но отказались поддержать молодых людей. Однако позже в СК нам сообщили, что данные были не проверенными и не подтвердились.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: происшествие дети
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