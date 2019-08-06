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В Калуге наконец-то откроют «Памятник потерянному времени»

06.08.2019 10:39 5 657 Елена Французова
В Калуге наконец-то откроют «Памятник потерянному времени»

В субботу, 17 августа, в 11:00 на территории ИКЦ в Калуге откроют «Памятник потерянному времени», сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В 12:00 волонтёры проведут для детей 5-10 лет квест «Безвредные советы», расскажут, как правильно себя вести, если потерялся в лесу, городе, торговом центре, а также почему нельзя уходить с незнакомыми людьми, что делать, если остался один дома.

А для старшего поколения пройдёт родительское собрание, на котором волонтёры расскажут о причинах пропаж, поделятся своим опытом и ответят на вопросы.

Как мы рассказывали, открытие «Памятника потерянному времени» должно было пройти ещё 25 мая https://www.kp40.ru/news/society/56676/,  затем его перенесли на 1 июня - День защиты детей. Волонтёры долго согласовывали место и время установки.

В 2014 году этот памятник создали на средства волонтёров. Сначала его установили в парке «Музеон» в Москве, затем инсталляция стала ездить по российским городам. Члены отряда считают, что установка памятника в Калуге в год волонтёра символична. Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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