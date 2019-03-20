Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 20 марта
$ 64.32 0.35
73.00 0.36
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Стало известно, где установят «Памятник потерянному времени»

20.03.2019 09:29 13 1527 Елена Французова
Стало известно, где установят «Памятник потерянному времени»

Как мы рассказывали, передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». Во вторник, 19 марта, на градостроительном совете волонтёры отряда предложили несколько мест для его установки: на Театральной площади, у кинотеатра «Центральный» и на площадке у Инновационного культурного центра.

- Для нас важно, чтобы он был в доступе и безопасности, - рассказала представитель отряда Вера МЕЛЕЩУК.

Волонтёры считают, что лучшее место для этого арт-объекта – площадка у ИКЦ.

- Я думаю, что это самый оптимальный вариант. Место находится при въезде, там есть небольшая парковка на 4 места, памятник занимает одно парковочное место, - подчеркнула представительница отряда.

- Могу сказать, что один из сотрудников музея является участником этого движения. Он посвятил нас в эти тайны и в важность того, что происходит, - взял слово генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Люди тратят свое время, занимаются помощью ближним, реальной помощью, спасают жизни в том числе. Эта инсталляция позволяет и привлечь к этому движению новых людей, и вообще поставить вопрос о необходимости заботы о ближних. Место размещения в ИКЦ, кажется, самое оптимальное. Это как раз место молодежное, смотреться будет очень естественно.

– Это временная инсталляция, как мы её покажем, она поедет в следующий город, - добавила Вера Мелещук.

Члены градсовета поддержали идею установки арт-объекта у ИКЦ. Однако они считают, что парковка – не самый удачный вариант.

- Надо по месту определиться. Сложности могут быть с приезжающими гостями, - говорили одни.

- Может быть, внутренний двор рассмотреть или ближе к парку, - добавляли другие.

В итоге решили, что надо установить инсталляцию у ИКЦ, но более детально выбрать площадку.

Открыть арт-объект планируют 25 мая. Члены отряда собираются проводить квесты, образовательные лекции.

Напомним, что в 2014 году памятник создали на средства волонтёров. Сначала его установили в парке «Музеон» в Москве, затем инсталляция стала ездить по российским городам. Члены отряда считают, что установка памятника в Калуге в год волонтёра символична. Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, удачно ли выбрано место для этого памятника? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество вера мелещук виталий бессонов
Еще новости из рубрики «Общество»

Обзор недели: Постмодернизм! Хоть имя дико... 19.03.2019 21:30

В Калугу привезли святыни из Сербского монастыря 19.03.2019 12:14

Сергей Бодров снимет фильм под Медынью 19.03.2019 11:55

Мобильная бабушка: она стала родной для чужих внуков 18.03.2019 21:32

Как бросить банк и открыть маленькое кафе 18.03.2019 21:30

Народные новости
2246 6
Demarco
1917 17
Владимир Ивкин
1481 7
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 21 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 21 марта, 11:00
«Всемирный день Земли»
Обнинск
сб 23 марта, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол

Для детей

чт 21 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 22 марта, 10:00
«Пастушка и трубочист» Г.Х. Андерсен
Орион, КЗТА
сб 23 марта, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 23 марта, 17:00
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга

Концерты

ср 20 марта, 19:00
Концерт «Под небом Парижа»
Филармония
ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония
пт 22 марта, 21:00
Группа «Сколот»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 23 марта, 17:00
"И.С.Баху посвящается..."
Дом музыки

Кино

Как приручить дракона 3
Капитан Марвел
Гурвинек. Волшебная игра
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

Переезд и открытие нового офиса Макснет для корпоративных клиентов в Калуге

Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Сам всё проверяю
 208
Газовщики приходят регулярно для проверок
 71
Никто ничего не проверяет
 401
У меня нет газового оборудования
 83
Всего проголосовало: 763
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Нейлоновые протезы

Ритуальные услуги в Нижнем Новгороде - деликатно, качественно, недорого

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.