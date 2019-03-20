Стало известно, где установят «Памятник потерянному времени»

Как мы рассказывали, передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». Во вторник, 19 марта, на градостроительном совете волонтёры отряда предложили несколько мест для его установки: на Театральной площади, у кинотеатра «Центральный» и на площадке у Инновационного культурного центра.
- Для нас важно, чтобы он был в доступе и безопасности, - рассказала представитель отряда Вера МЕЛЕЩУК.
Волонтёры считают, что лучшее место для этого арт-объекта – площадка у ИКЦ.
- Я думаю, что это самый оптимальный вариант. Место находится при въезде, там есть небольшая парковка на 4 места, памятник занимает одно парковочное место, - подчеркнула представительница отряда.
- Могу сказать, что один из сотрудников музея является участником этого движения. Он посвятил нас в эти тайны и в важность того, что происходит, - взял слово генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Люди тратят свое время, занимаются помощью ближним, реальной помощью, спасают жизни в том числе. Эта инсталляция позволяет и привлечь к этому движению новых людей, и вообще поставить вопрос о необходимости заботы о ближних. Место размещения в ИКЦ, кажется, самое оптимальное. Это как раз место молодежное, смотреться будет очень естественно.
– Это временная инсталляция, как мы её покажем, она поедет в следующий город, - добавила Вера Мелещук.
Члены градсовета поддержали идею установки арт-объекта у ИКЦ. Однако они считают, что парковка – не самый удачный вариант.
- Надо по месту определиться. Сложности могут быть с приезжающими гостями, - говорили одни.
- Может быть, внутренний двор рассмотреть или ближе к парку, - добавляли другие.
В итоге решили, что надо установить инсталляцию у ИКЦ, но более детально выбрать площадку.
Открыть арт-объект планируют 25 мая. Члены отряда собираются проводить квесты, образовательные лекции.
Напомним, что в 2014 году памятник создали на средства волонтёров. Сначала его установили в парке «Музеон» в Москве, затем инсталляция стала ездить по российским городам. Члены отряда считают, что установка памятника в Калуге в год волонтёра символична. Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, удачно ли выбрано место для этого памятника? Пишите в комментариях!
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