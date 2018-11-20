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В Калуге решают, где установить «Памятник потерянному времени»

20.11.2018 11:12 5 1450 Елена Французова
В Калуге решают, где установить «Памятник потерянному времени»

Передвижная инсталляция «Памятник потерянному времени» на год передана поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт Калуга». В 2014 году памятник создали на средства волонтёров. Сначала его установили в парке «Музеон» в Москве, затем инсталляция стала ездить по российским городам. Члены отряда считают, что установка памятника в Калуге в год волонтёра символична.

Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых сидит девочка, закрыв лицо руками, а в верхней находится песок, который вот-вот начнёт на неё сыпаться.

– Памятник показывает, что нельзя терять времени, когда пропадают люди, нужно действовать сразу, – говорят волонтёры. – Каждый год в Калуге пропадают дети, пожилые люди, мужчины и женщины. Для того, чтобы все пропавшие были найдены, нужны не только усилия служб, но и помощь неравнодушных людей.

Как вы считаете, где в Калуге нужно установить инсталляцию «Памятник потерянному времени»?

 Голосование заканчивается 04/12/2018


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Тэги: общество
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