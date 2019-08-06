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В Доме Билибиных восстановили снесённый этаж

06.08.2019 10:09 6 1247 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
В Доме Билибиных восстановили снесённый этаж

В Калуге продолжается реконструкция Дома Билибиных. Рабочие уже восстановили незаконно снесённую собственником стену. Сейчас фасад обретает утраченный вид. Несмотря на то, что у здания ещё нет кровли, помещения уже предлагают взять в аренду.

Реконструкция дома должна завершиться в феврале 2020 года. Собственник неоднократно заверял городские власти и общественность, что все работы будут завершены в срок.

Напомним, что Дом Билибиных - памятник архитектуры XIX века. Печальную известность он получил после того, как внезапно летом 2017 года сгорел. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года памятник по вине собственника частично лишился второго этажа.  За это его оштрафовали на 75 тысяч рублей.

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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество фоторепортаж
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