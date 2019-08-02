Реконструкция Театральной: 5-я школа прирастёт сквером, а семья Квик получит две новых квартиры

Утром в пятницу, 2 августа, на Театральной, 9, состоялась очередная встреча областных и городских властей с жителями улицы, а также собственниками расположенных здесь зданий.

- Здравствуйте, коллеги, - бодро приветствовал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ местных жителей. – Не выспались?

- Выспались, - послышалось в ответ.

- А почему такие хмурые? – поинтересовался губернатор.

- Погода пасмурная, - вздохнули жители Театралки.

- Да это самая хорошая погода! – возразил Артамонов. – Как раз сейчас яблони нужно поливать. За день яблоне нужно наливать минимум 250 литров воды.

Затем минуты две губернатор рассказывал, что от количества влаги, которую деревья получат сейчас, зависит активность их цветения следующей весной.

Закончив с яблонями, перешли к основной повестке совещания – реконструкции улицы Театральной. Коротко подвели итоги проделанной за неделю работы.

- Созданы группа в «Фейсбуке», общий чат в WhatsApp, общая почта, - рассказал руководитель Центра компетенций по архитектуре Калужской области Александр ТОМАШЕНКО. – Мы подготовили реестр всех, кто находится на этой территории. Получили топосъёмку, начинаем работать с покрытиями. Приступили к работе по фасадам. Разобрали на цвета, посмотрели, что нужно сделать. Каждый собственник получит по своему зданию информацию, что необходимо делать. И можно будет приступать к работам.

Двум домам: №№8 и 13 – возможно, вернут их исторический облик. Специалисты центра нашли фотографию 8-го дома, сделанную в 1910 году, и снимок дома № 13 от 1935 года. Их фасады предложили расчистить до кирпича. Сейчас оба здания оштукатурены.

- Задача – привести в единый облик, но это позволит добавить улице фактуры и интереса к ней, - пояснил Александр Томашенко.

Вместо двух домов под номерами 7, которые губернатор предложил снести, а на их месте разбить скверик, собственник одного из зданий предложил построить одно – под офисы или торговлю – в общей стилистике улицы Театральной. Анатолий Артамонов после недолгих размышлений инициативу поддержал.

Неожиданный поворот получило предложение собственника домов №№ 3 и 5 Алексея ЧЕРНЫША благоустроить расположенный за зданиями большой земельный участок, который сейчас никак не используется. Речь идёт о территории, примыкающей к двору школы №5. По мнению Александра Томашенко, участок имеет хороший потенциал и может стать ещё одной точкой притяжения в городе.

- Я со своей стороны готов заниматься облагораживанием этой территории, - сказал Алексей Черныш.

- А не проще передать этот участок 5-й школе? – поинтересовался Анатолий Артамонов. – У неё совсем нет зелёной территории. Там можно было бы сделать парк.

- Он не используется школой, потому что юридически это не очень возможно, - возразил было бизнесмен. Губернатор предложил пригласить на совещание директора школы Сергея ЗЕЛЕНОВА и обсудить вопрос вместе с ним.

Зеленов пришёл минут через 10. Выяснилось, что Алексей Черныш давно положил глаз на эту землю и даже пытался отсудить его, но все суды проиграл.

- Ещё когда школа отмечала 155-летие, я предлагал сделать на этом участке маленький спортивный комплекс для учеников начальных классов, - рассказал Сергей Зеленов. – На это нужно всего полтора-два миллиона.

- У вашей школы совсем нет зелёной зоны. Может, там парк сделать? – поинтересовался глава региона.

Парк директор 5-й школы предложил обустроить на соседнем участке. Он стоит заброшенным уже около 10 лет. Правда, есть нюанс: земля находится в частной собственности.

- Построить там ничего не получится, потому что двигаться строительной технике через школьную территорию я не разрешу, - говорит Зеленов. – Участок надо отдать школе, и здесь будет зелёная зона.

Анатолий Артамонов предложение поддержал. Его также заинтересовало, каким образом эта земля оказалась в частной собственности.

- Мне интересно, кто отдал (земельный участок). Чья подпись стоит? Может, этот человек ещё живой? Найдите, - распорядился губернатор. – Отдадим школе. Выделим деньги и приведём в порядок.





Внезапную развязку – тоже с позитивным финалом – возможно, получит и история семьи Квик, которая много лет живёт в доме № 13/47. Это перекрёсток Театральной и Дзержинского.

- Я живу в этом доме, у нас муниципальная квартира. Дом в ужаснейшем состоянии. Что снаружи, что внутри, - пожаловался 31-летний Герман КВИК.

- Давайте, мы вас переселим? – живо отреагировал глава региона.

- Мы согласны! – обрадовался мужчина.

- Договорились? А сколько там семей?

- Мы одни остались. Нас пять человек прописано. У нас 24 жилых квадратных метра.

- Если трёхкомнатную вам дадим, нормально? – поинтересовался Анатолий Артамонов.

- Нормально! Единственное, чего хотелось бы: мы всю жизнь прожили в городе…

- В городе, в городе, - пообещал Артамонов. И, обращаясь уже к начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлии Ковтун, сказал:

- Покупайте им квартиру и переселяем. Думайте, как приспособить это здание.

Герман Квик, пользуясь случаем, обратился к главе региона с ещё одной просьбой:

- В квартире живут мама с моей сестрой и её ребёнком. Я снимаю квартиру, потому что там жить невыносимо. Нам желательно получить две квартиры, чтобы разъехаться.

- Значит, будет две, - ответил коротко губернатор.

Следующая встреча с жителями и собственниками состоится ровно через неделю. Речь, видимо, пойдёт о судьбе домов, расположенных ниже перекрёстка Театральной и Дзержинского. Картина по фасадам там тоже более-менее понятная. Главная задача – решить земельные вопросы. В частности, определить границы участков.

- Мы можем рисовать огромное количество картинок, - говорит Томашенко. – Но, пока не утрясём вопросы с землёй и границами, это всё бесполезно.

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