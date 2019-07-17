Калуга ищет инвесторов для строительства аквапарка

Городские власти всерьёз задумались о строительстве в Калуге аквапарка. Подтверждением этому является информация, которая размещена на сайте горуправы в конце июня в разделе «Направления привлечения инвестиций». Одним из проектов указан аквапарк. Согласно данным, опубликованным в презентации объекта, построить его планируется в микрорайоне Правобережье, на улице Сиреневый бульвар, недалеко от горнолыжного комплекса «Квань».

- Калуга – динамично развивающийся город, но вместе с тем наблюдается наличие неудовлетворённого спроса на водные развлечения, - прокомментировали нам в городском Управлении экономики и имущественных отношений. – Эта рыночная ниша сегодня востребована, но не заполнена. В связи с этим город заинтересован в строительстве аквапарка. Учитывая, что Правый берег активно развивается, там строятся жилые кварталы, социальные объекты, как вариант для размещения аквапарка рассматривается в том числе земельный участок в районе Правобережья.

Площадь участка, на котором может разместиться развлекательный водный комплекс, 2,5 гектара. Непосредственно под сам аквапарк собираются выделить 17 тыс. кв.м. Кстати, это тот самый участок, который осенью прошлого года предлагали инвесторам из Ижевска под размещение термического комплекса, но те отказались от него, «так как он удалён от жителей, не обеспечен городским транспортом, инженерными сетями».

Площадь аквапарка составит около 3000-5000 кв.м. Рядом с ним разместится парковка на 200 машиномест площадью 5 тыс. кв.м. 3 тыс. квадратов отдадут под благоустройство.

Предположительно комплекс будет рассчитан на 1200 посещений в день. Стоимость услуг ожидается на уровне средних тарифов в близлежащих аквапарках. В будние дни два часа водных развлечений обойдутся детям в 450 рублей, взрослым – в 700 рублей. В выходные стоимость детского входного билета увеличится до 600 рублей за два часа, взрослого – до 950 рублей за то же время.

- Информация о возможном количестве посещений аквапарка и стоимости услуг приведена приблизительно на основании опыта работы аквапарков в сопоставимых городах, - подчеркнули в Управлении экономики и имущественных отношений. – Говорить об оказываемых услугах, тарифах на эти услуги окончательно возможно будет после проявления интереса к данному проекту со стороны инвесторов и проведения общественных обсуждений и слушаний. Тогда же можно будет говорить и об архитектурных концепциях, механизмах реализации проекта.

Стоимость проекта и сроки его реализации на данный момент неизвестны. Это станет понятно только после проработки идеи инвестором. Пока желающих построить аквапарк в Калуге не нашлось.

Напомним, в конце мая на одном из популярных сайтов по поиску работы известное в Калуге предприятие торгово-развлекательной направленности открыло вакансию менеджера проекта «Аквапарк». Среди требований, предъявляемых к сотруднику – готовность переезда в наш город, а также опыт работы в аквапарках площадью от 2 тысяч квадратных метров более трех лет. При этом не менее года - на руководящей позиции.

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