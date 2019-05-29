Аквапарк в Калуге всё-таки построят

Как мы уже писали, планы открыть в Калуге термы или аквапарк рассматривались ещё в прошлом году. Его предполагалось построить в «куполе» рынка. Был даже найден инвестор, проведены общественные дискуссии. Но, увы, этим планам не суждено было сбыться.

Однако совсем недавно у сторонников открытия в Калуге круглогодичного водного комплекса появился повод для оптимизма. Его дало объявление, появившееся недавно на популярном портале поиска работы.

Известное в Калуге предприятие торгово-развлекательной направленности открыло вакансию менеджер проекта «Аквапарк». Среди требований, предъявляемых к сотруднику – готовность переезда в Калугу, а также опыт работы в аквапарках площадью от 2 тысяч квадратных метров более трех лет. При этом не менее года - на руководящей позиции.

Среди обязанностей – участие в формировании концепции аквапарка, ведение и контроль всех стадий проекта по строительству, формирование техзаданий, контроль качества.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Однако с учётом того влияния, которое имеет в Калуге предприятие, разместившее вакансию, можно с высокой долей вероятности предположить, что проект будет реализован. Правда, где именно и в какие сроки на данный момент неизвестно.