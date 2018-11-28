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Ижевцы пожаловались на калужан в прокуратуру

28.11.2018 21:30 0 267 Оксана КОЛОСОВА
Ижевцы пожаловались на калужан в прокуратуру

Дискуссия о том, быть или не быть в здании бывшего рынка оздоровительному комплексу «Калужские термы», продолжается в областном центре с сентября. Напомним: инвестор из Удмуртии Юрий БЫЧКОВ предложил городским властям разместить под куполом термальный комплекс, в составе которого будут несколько видов бань, бассейны, в том числе открытый, зоны грязевых процедур, СПА. «Настоящий курорт внутри обычного российского города в любое время года, в любой день», — говорит о своём проекте Бычков.

Первый термальный комплекс предприниматель построил в родном Воткинске, второй — в Ижевске. В начале следующего года собирается открыть термы аж в самой Москве. Но вот с Калугой вышла осечка: сам по себе проект многим горожанам понравился, но видеть его именно в здании бывшего рынка люди по разным причинам не хотят. О чём они и сказали Юрию Бычкову во время презентации проекта на площадке «Точка кипения» 23 октября. Однако инвестор на этом не успокоился.

Знакомство в Сочи

Расстроенный бизнесмен продолжает дискутировать в социальных сетях с калужанами, убеждая их, что проект термального комплекса мегакрутой и реализован он должен быть именно под куполом. Вскоре к Бычкову подключилась его коллега Елена МИРОШЕВСКАЯ. На своей странице в «Фейсбуке» она указала, что живёт в Воткинске и является начальником отдела девелопмента в УК «Термы». Если верить Елене, то в Калугу Юрий Бычков попал с подачи губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, с которым познакомился в феврале этого года на Международном экономическом форуме в Сочи, где был представлен стенд «Удмуртия».

«1–5 марта 2018 года — установочное совещание в Калуге с Горобцовым К.М., Артамоновым А.Д., Бычковым Ю.Ф. , осмотр предложенного губернатором здания «купола» на Марата, 2, — пишет Елена Мирошевская. — Решение: городу нужен проект терм, предложенное здание подходит для их размещения, всем приступить к подготовке документов концессионного соглашения для передачи объекта. Назначены ответственные лица с обеих сторон. Регулирует взаимоотношения со стороны администрации городской голова Горобцов К.М. 5 марта получен полный пакет исходных документов на «купол»: правоустанавливающие, геодезическая съёмка, отчёт о состоянии несущих конструкций».

Кстати, в свете вышесказанного становится понятной фраза Артамонова, произнесённая им 6 марта во время визита в Калугу вице-премьера Дмитрия Козака. Когда высокому гостю показывали парк на месте рынка, он поинтересовался и тем, что находится в здании бывшего рынка.

— Внутри будет аквапарк, — ответил губернатор. — Такой колоссальный центр семейного отдыха. Сейчас сделаем проект, заходит инвестор, к концу года мы всё это сделаем, уже будет открыт.

Переговоры

Концепция комплекса «Калужские термы», по словам Елены Мирошевской, была подготовлена к 18 апреля и направлена главе региона, а также новому градоначальнику Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. 27 апреля инвестор познакомился с городским головой лично. 28 мая Юрий Бычков направил в администрацию города подробный бизнес-план, где  обозначил сумму, в которую обойдётся реализация проекта, а также сроки его окупаемости.

«13 июня получены технические условия для подключения терм к инженерным коммуникациям от водоканала, Газпрома и электросетей, — продолжает Мирошевская. — 22 июня — регистрация ООО «Калужские термы» для реализации проекта. 13 июля — пакет документов готов, согласован с Центром государственно-частного партнёрства по Калужской области. 24 июля — заявление ООО «Калужские термы» отправлено городскому голове Разумовскому».

«Иные условия»

21 августа Дмитрий Разу­мовский подписывает постановление № 8709-пи «О возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях», причём, по словам Елены, в документе никак не было обозначено, что конкретно скрывается за формулировкой «иные условия».

4 сентября Юрий Бычков встретился с Разумовским, чтобы узнать, что именно не устраивает руководство города.

«Выяснилось, не устраивает место размещения. Что странно, так как оно было предложено самой администрацией», — рассказывает Елена Мирошевская.

По итогам этого разговора градоначальник принимает решение: обсудить проект с общественностью. Следующая встреча инвестора с руководством города состоялась 24 сентября. На ней горуправа предложила ижевцам реализовать проект в другом месте. Елена называет его «пустырь на окраине Правгорода». Позже выяснилось, что речь идёт, вероятно, о земельном участке в районе горнолыжного комплекса «Квань».

«Решение: предложенный участок не подходит, так как удалён от жителей, не обеспечен городским транспортом, инженерными сетями».

Предложение или ультиматум?

После неудачной презентации на «Точке кипения» инвесторы направили на адрес городского головы довольно объёмное письмо с указанием законов, которые нарушила администрация города при рассмотрении предложений о заключении концессионного соглашения с ООО «Калужские термы».

«О факте допущенных нарушений нами направлена жалоба в Прокуратуру Калужской области», — говорится в письме.

Полный текст этого послания ижевцы опубликовали в группе «Калуга и калужане» в соцсети «Фейсбук». Оно завершается предложением, в котором слышатся ультимативные нотки: «Предлагаю заключить концессионное соглашение с ООО «Калужские термы».

На какую реакцию калужан рассчитывала Елена, размещая это письмо в Интернете, неизвестно. Жители города в большинстве своём возмущены такой грубой настойчивостью со стороны инвестора. «После тщательного прочтения юридически грамотной бумаги что-то вообще не хочется видеть термы в Калуге, — пишут люди. — Нет, не так! Пусть это будет другой инвестор и на Правом берегу!».

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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