Под «куполом» предложили устроить кусочек Турции

Во вторник, 23 октября, на площадке «Точки кипения» в Калуге бурлили невиданные страсти. Инвестор из Удмуртии Юрий БЫЧКОВ представил проект калужских терм под «куполом» бывшего рынка. В итоге получилось настоящее двухчасовое шоу, в котором было всё: и крики «Браво!», и смех, и овации, не хватало только цветов и поклонов.

Организаторы изначально заявили, что серьезных споров не предполагается.

- Позиция власти: проект интересный, но слово за общественностью, - заявил депутат Владислав САХАРЧУК.

Термо-рынок

В социальных сетях Юрий Бычков негодовал, что термы сравнивают с банями. Но на презентации он начал именно с бань, причём римских. Затем рассказал, как термы построили в Германии. Яркие картинки. Красивые немецкие здания.

Юрий Бычков.

- Здесь Достоевский в казино играл, тут Лист гулял, - вещал Бычков. - Я там недавно был, очень красиво!

- Нам это неинтересно! – заявили пришедшие пенсионерки.

- Нам туда не ехать и голыми там не ходить! – выкрикивали пожилые женщины.

Комплекс в Ижевске.

После этого инвестор вернулся на землю и показал свой центр отдыха и здоровья «Воткинские термы» в Ижевске. Комплексу три года.

- У терм первое место по туристической посещаемости, они опередили зоопарк и цирк! – сказал он.

Дальше пошли картинки с радостными людьми в бассейнах, саунах, на пенной вечеринке.

- Летом мы работаем с 6 утра до 10 вечера, зимой – с 10:00 до 22:00, - продолжал рассказывать инвестор.

- Прекрасно, спать вообще не будем, - комментировали жители Марта, 1. Дом как раз выходит окнами на бывший рынок.

- Ни у одного богатого человека такой сауны нет, - продолжал нахваливать термы инвестор. - Бюджетный массаж стоит 300 рублей. Это настоящая тайка, её массаж стоит 1200.

И только после этого Юрий Бычков показал калужский проект.

- Это ваше здание. Особенность этого здания заключается в том, что у него очень большой купол, большое внутреннее пространство. И внутри большая площадь, которую можно использовать для крупного бассейна, в котором можно развернуть весь этот парк, где можно отдыхать. Если в Ижевске основная тусовка находится на улице, то здесь получается, что основную зону можно разместить внутри. Создать экосистему внутри комплекса. Улица, в принципе, даже и не нужна... Бассейн размером 20 на 30, в центре можно зафигачить остров. Либо этот бассейн можно сделать двухэтажным.

После этого он включил видео-презентацию.

- Единственный двухэтажный бассейн в России... Помните, который упал и убил кучу людей? – обратился инвестор к слушателям.

Детская зона с горками для детей, парилка с купелью, травяная, русская парная, соляная... На базе терм инвестор предлагает создать лечебно-диагностический центр.

- На сегодняшний день существует два вида медицины. Первая медицина – платная, когда ты приходишь к врачу, тебя начинают раскручивать на бабки. Задача врача – прописать тебе как можно больше процедур. Вторая – государственная, когда ты стоишь в очереди, и врачу на тебя наплевать, потому что у него куча других дел... Здесь идея заключается в том, что вы приходите как бы в термы отдыхать, при этом заходите к врачу, врач смотрит ваше УЗИ, можно сдать кровь на анализ. Обследование проходит ненапряжно, как бы между прочим. Возможность в вашем комплексе это воплотить есть.

Присутствующим раздали восторженные отзывы посетителей.

Банные противники

Калужане спросили, не боится ли инвестор, что через 5-10 лет властям придёт в голову на месте терм построить что-то другое, допустим, арену с тараканьими бегами.

- Мы вышли с инициативой заключить концессионное соглашение, - продолжал Бычков. - Если город его заключает с нами, здание в любом случае остаётся за городом. В какой-то момент он может расторгнуть с нами договор. Термы, на самом деле, – крутой проект. На самом деле, он любим людьми, причём простыми людьми, в том числе пенсионерами и молодёжью, да всеми. Я думаю, что меня защитят люди, которые будут туда ходить.

- Состояние городских сетей, ливнёвки, канализации вы проверяли? Выдержат ли они такую нагрузку? – засыпали вопросами пришедшие «покипеть».

- Особенность этих бассейнов в том, что они не сливаемые. Стоит система очистки, на автомате всё чистит... Бассейны частично сливаются, частично наполняются. Объём воды, которая нужна для дополнительного добора и слива, – небольшой.

- Технические условия получены... Я вам скажу, что вы немножко капризничаете по состоянию городских сетей, потому что в Калуге все не так плохо, как у нас. У вас на твердую 4, - сказала представитель инвестора некая Елена, должность которой не называлась.

Затем выступил пенсионер Сергей Сергеевич. Он заявил, что ему проект очень понравился. После него выступила пенсионерка, жительница дома Марата, 1.

- Это полнейшее безумие – построить в центре города баню. О чём вы говорите? Город космонавтики: ракета, Циолковский и в середине - какая-то баня. В бассейне голые женщины, голые мужчины, а я живу напротив рынка! Вы представляете, у нас старые коммуникации. У нас каждую неделю прорываются трубы! Мы не можем пользоваться водой, даже вскипятить чайник. О чём вы говорите в наше время – время космическое. Когда запускают ракеты, когда такое вооружение. Мое предложение, чтобы Артамонов построил эту баню на Грабцовском шоссе, где он открыл новый рынок, который никому не нужен. А здесь надо построить хороший, оборудованный Центральный рынок для всего города, - кричала пенсионерка Алла Евгеньевна ТЕРЕХОВА.

К слову, Алла Евгеньевна когда-то работала на бывшем рынке.

- Рынок продлевает жизнь людей? – спросил инвестор.

- Продлевает! – ответила пенсионерка.

- Я живу в доме на перекрёстке Марата и Кирова, - взяла слово Татьяна ДМИТРИЕВА. - Строить в этом месте совершенно нельзя. У нас подвалы дома с водой. Я предлагаю построить эти бани в Березуйском овраге. Там всю жизнь, как я помню, были бани. Я живу на 4 этаже, мои окна выходят на рынок, ну что же мы будем смотреть? Сейчас этот комплекс будет. Будет музыка, крики, визги. Мы уже в шоке. Что нам делать?

Бычков сказал, что в Ижевске у людей были такие же страхи:

- А как это будет, а рядом с нами тут дома стоят и так далее, и тому подобное. В данный момент все эти женщины ходят в термы и радуются, что рядом с ними эти термы существуют. Термы продлевают жизнь человеку: женщине - на 5 лет, мужчине - на 7.

- Ещё бы рядом публичный дом был бы, вообще было бы хорошо! – не унимались пенсионерки.

- Внутри «купола» вы никого не увидите! – успокаивал разгневанных бабушек инвестор.

- Где вы видели, чтобы в центре города была баня?

- Я вам показал пример в Германии.

- Мы в России живём!

- В центре города вы планируете построить сооружение, которое включает в себя такие процедуры - голые женщины будут бегать, - взял слово Евгений Игоревич, калужанин в третьем поколении. – Наверное, будет включать в себя блок, в котором алкоголь будут продавать. Эмоции будут выплёскиваться вне здания. Кричать, орать, в горны и барабаны бить. А рядом детский сквер, храм, памятник. Такое ощущение, что вы создаёте центр вольностей.

Инвестор заверил, что алкоголь продаваться не будет, в самом центре будет играть тихая, расслабляющая музыка.

- Почему в центре? Потому что удобно добираться всем, месторасположения удобное. Как только мы размещаем этот комплекс на окраине, мы его превращаем в место выходного дня, - говорил инвестор.

- Кому-то на автобусе удобно добраться, кто-то рядом живёт... Задача терм - не возбуждать, задача терм - расслаблять.

Автомобильный вопрос

Калужан интересовало, учёл ли инвестор, что из-за строительства терм в центре города будет транспортный коллапс.

- Вы просчитывали транспортную загруженность, если все 1500 мест будут заняты?

- У нас равномерная загрузка: с утра приходят пенсионеры - до пяти часов, к вечеру приезжает молодёжь. У нас нет пиковой загрузки, - сказал инвестор.

По его ответам стало ясно, что он не представляет до конца автомобильную ситуацию в городе. Выяснить, сколько будет парковочных мест у терм, не удалось. Инвестор сказал, что эти расчёты будут проводиться после заключения соглашения с городом.

Состояние «купола» Бычков тоже не изучал. Напомним, что областные и городские власти считали, что рынку находиться в этом месте небезопасно.

- Самое главное – не «купол». Если бы была пустая площадка, для нас было бы лучше. Самое главное – расположение и коммуникации.

Инвестор готов вложить 250-300 миллионов рублей, с учётом уличного бассейна, около 200 миллионов, если бассейна на улице не будет.

- У меня нет цели похоронить свои деньги, я не дурак. Если есть какая-то опасность, малейшая, если проектировщики скажут, что там нельзя этого делать... У вас «купол» много лет, на нём нет ни одной трещины, - пояснял Бычков.

- Мы не просили баню! – кричали, вскипевшие не на шутку женщины.

Горожане напомнили, что в этом месте был рынок.

- Вопросы по рынку - не ко мне, - отвечал инвестор. - Как бизнесмен я могу сказать... У меня знакомые бандюги, которые рынок держат - и те, и другие - у них упал трафик в три раза и продолжает падать. Потому что торговые сети тупо вытесняют это всё... По рынку не ко мне. Как вы сказали, я отвечаю за баню и за публичные дома.

- Такой проект должен быть, но не этом месте, - сказал бывший мэр Калуги Виталий ЧЕРНИКОВ.

Черников считает, что инвестору выгоднее было бы устроить термы в сквере имени Волкова.

- Это место выбрал не я, - ответил инвестор. - Если по этому зданию мы не договариваемся, с администрацией работать не сможем.

Не смог он объяснить и как внешне будет выглядеть после его прихода «купол». Сказал лишь, что готов, если захочет город, сохранить его в существующим виде, но он считает, что купол может выглядеть и круче. Как? Ответить не смог. А в проектах, которые он показывал, здания просто обшивались пластиком и стеклом по примеру калужских ТЦ.

Вообще, инвестор вёл себя довольно жёстко. На многие вопросы не отвечал, а в конце его речь и вовсе свелась к тому, что он готов принести деньги, а неблагодарные калужане осмеливаются высказывать своё недовольство.

- Если пришёл инвестор с деньгами, с большими деньгами, знает на какой объект он пришёл, некрасиво показывать [недовольство]... Если мы заходим в города, администрация всегда очень заинтересована, и мы заходим в одно окно, - размахивала руками перевозбуждённая представительница инвестора Елена.

- Мы всё равно не придем к вам плавать голыми! – не унимались бабушки.

А последнее слово инвестора выглядело как оскорбление. Он сказал, что термы могут прославить наш город:

- Нам здесь делать нечего, в принципе. Город может развиваться, либо не развиваться. Мы говорим про какую-то космонавтику. Нет никакой космонавтики и не будет! Уже не будет, к сожалению. Россия не занимается производством, если вы этого не знаете. Всё мы уже перестали это делать. Мы ничего делать не умеем и не хотим. И даже то, что мы можем сделать у себя в городах, мы этого не делаем. Вы элементарно создайте чистоту и порядок у себя в городе, вы элементарно сделайте так, чтобы ваши люди жили, ну, хотя бы, до 75 лет. Ну, сделайте сначала... Либо развивается город, либо не развивается. Вы к сожалению, город не развиваете.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ высказал свою точку зрения:

- Центр города должен нести немножко другую нагрузку. Я не готов сказать, какой это будет проект. Но совершенно точно не должен быть открытый бассейн, аквапарк с горками размером со второй этаж, которые будут видны со всех сторон. Это что-то связанное с исторической ценностью города. Я за то, чтобы идентичность города поддерживалась и не менялась. Я совершенно не хочу, чтобы приезжали люди из Санкт-Петербурга и говорили: «А вы знаете, чем Калуга знаменита? Что ж вы не были? Термы! Это известный комплекс во всём мире! Калуга знаменита термами». Я хочу, чтобы Калуга была знаменита чем-то другим: своими учёными, объектами уникальными, космонавтикой. А не новым каким-то объектом в центре города, который явно не вписывается, на мой взгляд, в контекст города... Ни термы город разевают. Это один из проектов.

- А что? – выкрикивал инвестор.

- А то, что мы в следующем году начинаем строить один из кампусов университета имени Баумана. Масштабный проект, - ответил Разумовский.

- Кому он нужен! – заявил инвестор.

- Он нужен текущему и будущему поколению, потому что город развивается, когда есть молодёжь, а не когда там есть люди, которые хотят помыться. Это разные концепции развития города.

Инвестору предложили несколько других площадок в Калуге, но он пока свою заинтересованность в них не проявил.

Фото автора.

Термы, рынок, детский центр - что, на ваш взгляд, нужно разместить под куполом? Пишите в комментариях!