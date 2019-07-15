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В Калуге реанимировали должность главного архитектора

15.07.2019 14:53 10 1960 Оксана ИВАНОВА, Фото автора.
В Калуге реанимировали должность главного архитектора

В понедельник, 15 июля, на планёрке в городской управе Калуги представили нового главного архитектора областного центра. Им стал москвич Алексей КОМОВ.

Комову 44 года. Он из семьи выдающегося советского скульптора Олега Комова, окончил МАРХИ в 1999 году. Руководитель собственной мастерской. Член президиума Союза архитекторов России. Полгода был главным архитектором Евпатории.

- Человек опытный, профессионал. Известен в профессиональных кругах, - представил Комова городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Будем сотрудничать в рамках наших задач. Ключевая – подготовка города к 650-летию. И есть ещё много других задач, которые нужно решить.

- Мы давно ждали этого момента. Наши чаяния наконец-то сбылись. Прошу всех коллег помогать, чтобы человек мог в спокойном режиме войти в свою должность, - добавил начальник Управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. – Это молодой, но амбициозный, очень хорошо известный в профессиональном сообществе архитектор. Мы полностью поддерживаем его кандидатуру и надеемся, что и город, и область только выиграют от того, что такой молодой, талантливый человек пришёл в нашу сферу.

- Я из художественной династии, на этом поприще неслучайно, - сказал в ответном слове новый главный архитектор областного центра. – Опыт госслужбы у меня имеется. Я действительно широко известен в архитектурном сообществе, взаимодействую с различными отделениями Союза архитекторов по всей стране. Тот опыт, который у меня есть, это как раз работа с регламентами, их ведение, потому что, помимо архитектуры, которую мы понимаем как городская среда, есть архитектура принятия решений, архитектура взаимодействий и доведения до логического конца. Есть оперативная работа, есть стратегическая, а есть тактическая – по поводу юбилея в том числе. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие, которое мне оказано.

О своих планах на посту главного архитектора Алексей Комов пообещал подробно рассказать на одной из ближайших встреч. Возможно, она состоится уже на этой неделе.

Известный краевед Николай Брокмиллер подарил Комову книгу калужского архитектора Евгения Голышева.

Напомним, предыдущим главным архитектором Калуги был Сергей Ткаченко. Но после его ухода в конце 2015 года должность упразднили.

Уважаемые читатели, а что бы вы пожелали новому главному архитектору? Пишите в комментариях!


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото автора.
Тэги: общество
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