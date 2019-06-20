Уволили и прогнали: чиновника и подрядчика наказали за срыв ремонта спортзала в школе №5

Как мы рассказывали, строители никак не могут завершить капитальный ремонт большого спортивного зала в средней школе № 5 г. Калуги. Он начался ещё в ноябре прошлого года и должен был завершиться в конце декабря. Однако подрядчик в прописанные в контракте сроки не уложился.

Не приняли объект в эксплуатацию и весной по причине большого количества недоделок. Кроме того, некоторые работы были выполнены либо с нарушениями проектной документации, либо не выполнены вообще. В частности, в спортзале не установили вентиляцию.

Всё это время часть школьников вынуждена была заниматься физкультурой в актовом зале.

В июне в школе № 5 по поручению прокуратуры проходила проверка Контрольно--счётной палаты г. Калуги. Её результаты станут известны в июле. Но, судя по тому, что мы услышали, далеко не все параметры, заявленные подрядчиком в отчётах о проделанной работе, сошлись с показателями инспекторов КСП.

- Основные строительные работы в спортзале школы № 5 завершены, - прокомментировал нашему изданию в среду, 20 июня, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Остались разметка, решётки на окнах и устранение отдельных замечаний директора. Всё, что было в проекте, - выполнено.

По вентиляции сейчас идёт отдельное проектирование, заказчик – Управление капитального строительства г. Калуги. По результатам определим сметную стоимость и будем выставлять на торги. Задача – завершить работы до начала нового учебного года.

На вопрос о том, по какой причине сорваны сроки ремонта и кто понесёт за это ответственность, градоначальник ответил, что за это будут отвечать и уже отвечают подрядчик и заказчик.

- Подрядчик получит штрафные санкции и больше с городом ни на одном объекте работать не будет, - пояснил Дмитрий Разумовский. – Заказчик уже наказан: был уволен заместитель начальника управления архитектуры, который должен был лично контролировать сроки и качество работ.