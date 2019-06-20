«Косяки» не кончаются: спортзал школы №5 не могут сдать после ремонта уже полгода

Большой спортивный зал школы № 5, который должны были сдать ещё полгода назад, не введён в эксплуатацию до сих пор.

— Вот это безобразие можно приостановить?! — в озмущается директор школы Сергей ЗЕЛЕНОВ, едва переступив порог спортзала. Вместе с ним 13 июня сюда пришла представительная комиссия в составе работников прокуратуры, инспекторов Контрольно-с чётной палаты Калуги, специалистов городского Управления капитального строительства и представителей компании-п одрядчика, ремонтировавшей зал. Как раз в это время рабочие были заняты тем, что приваривали к окнам со стороны улицы защитные решётки. Устанавливали их откровенно криво. К тому же решётки оказались старыми. — Новые проектом не предусмотрены, — о правдывался представитель подрядчика. — Если нет новых, хотя бы эти ставь ровно, — в полголоса посоветовал один из сотрудников УКСа. — Ну вот когда целиком поставят, тогда и выровняют, — ответил подрядчик.

Хроника затянувшегося ремонта

Как мы рассказывали, капитальный ремонт большого спортивного зала в 5-й калужской школе начался ещё в ноябре прошлого года. Завершиться он должен был в конце декабря. Однако в эти сроки строители не уложились.

Следующую дату приёмки назначили на 15 марта. Но Сергей Зеленов отказался подписывать документы о том, что объект готов к эксплуатации. У директора школы возникло много замечаний к качеству выполненных работ. В перечне претензий, который он выставил подрядчику, обозначено 32 пункта. Позже добавился ещё один — ​крыша, ремонт которой был выполнен с нарушениями проекта.

В конце марта в 5-й школе побывал городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Он дал поручение устранить недоделки в течение месяца, к 19 апреля. Также Разумовский распорядился дополнительно выделить 400 тыс. руб­лей на ремонт санузлов, кладовки, на отмостку и нанесение разметки. 19 апреля давно минуло — ​спортзал всё ещё не готов.

Замечания устранены?

У градоначальника, впрочем, несколько иное видение ситуации.

— Все замечания по действующему договору устранены, — ​прокомментировал нашему изданию Дмитрий Разу­мовский. — ​В целом спортзал получился неплохой. Не сделана вентиляция: тут нужен отдельный конкурс. И осталось нанести разметку. Но ещё нет согласования администрации школы, где она должна быть и какая. Директор думает, видимо.

Сергей Зеленов, получив камень в свой огород, отвечает:

— У меня остаётся к строителям 13 замечаний. Что касается разметки, то ещё в апреле нас попросили срочно вывезти из зала весь инвентарь. За два дня мы освободили помещение. Строителям сказали, что делать необходимо баскетбольную и волейбольную разметки. Баскетбольную, согласно СНиП, — ​белой краской, волейбольную — ​жёлтой. То есть команду им дали.

Полное равнодушие

— Если применить волю и силу, то все имеющиеся на сегодняшний день недостатки можно устранить за неделю, — ​убеждён Зеленов. — ​В связи с этим я вспоминаю, как в 2010 году мы делали капитальный ремонт всей школы. Объёмы, как вы понимаете, были намного больше. Ход ремонта губернатор Анатолий Артамонов поручил контролировать одному из своих заместителей Руслану Смоленскому. В течение двух месяцев он приходил в школу каждый день в 7:30, в 8:00 проводил планёрку. И даже по выходным приходил смотреть, как идут ремонтные работы. Вот так надо работать! Заместитель городского головы Юрий Моисеев, которому мэр поручил контролировать ход ремонта, был у нас всего раза два–­три, как и начальник Управления образования Ольга Лыткина. Страшно становится, когда видишь, что, кроме нас, это всё, в общем-­то, никому не нужно. Никому нет дела до того, что наши дети весь учебный год занимались физкультурой в актовом зале. Мы регулярно слышим, что ежегодно столько-­то человек должны сдать нормы ГТО. Но для этого спортзалы нужно ремонтировать и делать это так, чтобы в них было приятно заходить и работать. А когда заходишь и видишь, что даже в какой-нибудь деревне зал лучше, становится печально. Спрашивается, за что подрядчик получал деньги? Пока я ставлю за ремонт 1 балл, что в дореволюционной гимназии означало «худо».

Кто виноват

Руководство Управления капитального строительства считает: в том, что получилось так, как получилось, виноват и директор школы — ​ведь это он заказал проект, который на поверку оказался некачественным.

— Да, проект заказывал я, — ​говорит директор школы. — ​Но я не специалист и не заказчик данных работ. Заказчиком является УКС, и оно приняло этот проект в работу. Именно УКС должно было объяснять проектировщику, где допущены ошибки, если они действительно были.

Подобные упрёки специалистам УКС однажды уже приходилось слышать — ​во время ремонта ДШИ № 4. Тогда во всех неудачах также обвинили проектировщика. Кстати, по состоянию на начало июня ремонтные работы в детской школе искусств ещё не были завершены, хотя закончить их обязались в ноябре 2018 года.

Проверка

Последние две недели в школе № 5 по поручению прокуратуры проходила проверка Контрольно-­счётной палаты г. Калуги. 13 июня провели контрольные осмотр спортивного зала и замеры. Судя по тому, что мы услышали, не все параметры, заявленные подрядчиком, сошлись с показателями ­инспекторов КСП.

— Вот смотрите, согласно приложенной вами исполнительной схеме, площадь окон у вас — ​147 квадратов. Но по факту их 138 квадратов, — ​объясняли инспекторы. — ​Получается, 9 квадратных метров не хватает.

Не досчитались проверяющие труб отопления, регистров, специальных креплений для труб, а также светильников.

— У вас в акте их указано 90 штук, — ​показывают инспекторы документы, — ​а мы насчитали всего 50. Можем вместе пересчитать.

— Я в шоке, — ​вздыхает Сергей Зеленов и уходит в свой кабинет.

Вопросы без ответа

Результаты проверки Контрольно-­счётной палаты на прошлой неделе отправились в прокуратуру. К каким выводам она придёт, станет известно не раньше чем через месяц.

Вопрос, когда спортзал сдадут, по-­прежнему остаётся открытым. И не только он. Например, неизвестно, будут ли выделены средства на установку вентиляции, ­которая является для этого зала не роскошью, а жизненной необходимостью (и которая проектом была предусмотрена). Непонятно, по чьей вине были сорваны сроки ремонта (причём дважды) и кто понесёт (и ­понесёт ли) за это ответственность. ­Городскому голове мы эти вопросы, ­конечно, задали. Ответов пока не получили.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.