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Здесь пьют металл: в калужской воде много лития и стронция

04.06.2019 09:07 0 308 Сергей ПЕТРОВ
Здесь пьют металл: в калужской воде много лития и стронция

Как мы уже писали, 3 июня, Роспотребнадзор России опубликовал госдоклад, в котором рассказал о санэпидобстановке в стране в прошлом году. 

В частности в нем затрагиваются и вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. Калужской области в этом докладе посвящён целый блок. Оказывается, в рамках подпрограммы «Чистая вода в «Калужской области» за 2014-2020 годы на улучшение систем водоснабжения и канализации был потрачен 1 миллиард 301 миллион 570 тысяч рублей. На эти деньги в регионе провели следующие работы:
реконструкция системы водоотведения г. Людиново
строительство и реконструкция систем канализации в г. Кирове, г. Бетлице, пос. Бабынино, пос. Жилетово
проектирование водозабора в пос. Ферзиково и линии водопровода 2,5 км в пос. Мирный – г. Калуга
капитальный ремонт более 80 объектов водопроводноканализационного хозяйства муниципальной собственности в Бабынинском, Дзержинском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском, Ульяновском и Юхновском районах.

Вместе с тем Калужская область дважды попала в список таких, где обнаружены превышения гигиенических нормативов по содержанию отдельных химических веществ в воде центрального водоснабжения.

В первом случае фиксировалось превышение содержания в воде лития. В 33,33% проб это превышение составило от 1,1 до 2 раз. В 3,33% проб превышение составило от 2,1 до 5 раз. Утешает то, что проб воды с превышением нормативов более чем в 5 раз в Калужском регионе не было.

Второй случай – превышение по стронцию. Здесь в 23,48%  проб воды превышение по этому показателю составило от 1,1 до 2 раз, в 21,91% случаев превышение составило от 2,1 до 5 раз. Как и в случае с литием, более чем в 5 раз стронция в центральном водопроводе нашей области не содержится нигде.

Уважаемые калужане, а вы довольны качеством воды из вашего крана? Пишите об этом в комментариях и не забывайте указывать район, в котором живёте.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество вода
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