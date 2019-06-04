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Полной грудью: Роспотребнадзор рассказал, где в России воздух портят

04.06.2019 08:28 1 392 Сергей ПЕТРОВ
Полной грудью: Роспотребнадзор рассказал, где в России воздух портят

В понедельник, 3 июня, Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором привел данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в 2018 году.

В частности, служба привела результаты исследований проб воздуха, которые брались во всех регионах страны. Как выяснилось, существенные превышения ПДКсс (предельно допустимая концентрация, среднесуточная – прим. ред.) обнаружены в 21-ти субъектах. Калуги в этом списке, к счастью, нет. 

Рост в 2018 году показателя доли проб атмосферного воздуха с превышением ПДКсс в регионах из неблагополучного списка Роспотребнадзор объясняет случаями техногенных аварий и перечисляет их: ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК», полигон «Ядрово» в Волоколамском районе.


- В 2018 году в пробах атмосферного воздуха 20 субъектов Российской Федерации не были обнаружены концентрации загрязняющих веществ, превышающие 5 ПДКсс, - говорится в докладе и приводится список этих регионов, среди которых и наш:

  • Белгородская
  • Владимирская
  • Калужская области
  • Краснодарский край
  • Курская
  • Магаданская
  • Новосибирская
  • Оренбургская
  • Орловская области
  • Республика Карелия
  • Республика Коми и др.

При этом Калужская область была названа в числе тех регионов, где замечена устойчивая тенденция к улучшению качества воздуха.

Возвращаясь же к списку неблагополучных по воздуху регионов, Роспотребнадзор включил в него:

  • Республику Дагестан (2,61 % проб с превышением)
  • Забайкальский край (1,81 %),
  • Красноярский край (0,14 %)
  • Республика Башкортостан (0,06 %)
  • Воронежская область (0,05 %)
  • Республика Хакасия (0,05 %)
  • Ленинградская область (0,04 %)
  • Сахалинская область (0,04 %)
  • Мурманская область (0,02 %)
  • г. Москва (0,01 %) и пр.
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Сергей ПЕТРОВ 
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