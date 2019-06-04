Полной грудью: Роспотребнадзор рассказал, где в России воздух портят

В понедельник, 3 июня, Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором привел данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в России в 2018 году.

В частности, служба привела результаты исследований проб воздуха, которые брались во всех регионах страны. Как выяснилось, существенные превышения ПДКсс (предельно допустимая концентрация, среднесуточная – прим. ред.) обнаружены в 21-ти субъектах. Калуги в этом списке, к счастью, нет.

Рост в 2018 году показателя доли проб атмосферного воздуха с превышением ПДКсс в регионах из неблагополучного списка Роспотребнадзор объясняет случаями техногенных аварий и перечисляет их: ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК», полигон «Ядрово» в Волоколамском районе.



- В 2018 году в пробах атмосферного воздуха 20 субъектов Российской Федерации не были обнаружены концентрации загрязняющих веществ, превышающие 5 ПДКсс, - говорится в докладе и приводится список этих регионов, среди которых и наш:

Белгородская

Владимирская

Калужская области

Краснодарский край

Курская

Магаданская

Новосибирская

Оренбургская

Орловская области

Республика Карелия

Республика Коми и др.

При этом Калужская область была названа в числе тех регионов, где замечена устойчивая тенденция к улучшению качества воздуха.

Возвращаясь же к списку неблагополучных по воздуху регионов, Роспотребнадзор включил в него:

Республику Дагестан (2,61 % проб с превышением)

Забайкальский край (1,81 %),

Красноярский край (0,14 %)

Республика Башкортостан (0,06 %)

Воронежская область (0,05 %)

Республика Хакасия (0,05 %)

Ленинградская область (0,04 %)

Сахалинская область (0,04 %)

Мурманская область (0,02 %)

г. Москва (0,01 %) и пр.

Уважаемые читатели, а как вам дышится в Калуге? Пишите в комментариях.