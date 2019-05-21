Пропавший мальчик пешком прошёл 5 километров

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 20 мая, в Калуге искали 8-летнего мальчика. Обнаружить его удалось в 22:00 на территории торгового центра на улице Московской.

Как уточнили в калужском областном управлении Следственного комитета, до магазина мальчик пешком шёл от дома около 5 километров.

Мобильного телефона с собой у него не было, что затруднило поиски.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» отмечают, что на место работы штаба по поиску школьника приехало более сотни человек. И это только те, кто успел зарегистрироваться.

- Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, причины, способствовавшие его исчезновению, проводят превентивную беседу с родителями в целях усиления их контролирующей функции, - отмечают в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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