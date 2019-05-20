Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

В Калуге пропал Захар Евлахин. Мальчику 8 лет. Утром 20 мая он ушёл в школу, но до учебного заведения не добрался, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 116 см,

Светло-русые волосы,

Тёмно-синяя джинсовая куртка,

Серая рубашка, серые брюки, серые ботинки.

Волонтёры собираются организовать поиски в районе путепровода на улице Московской. Телефон инфорга: +79202780313.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.