Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

В Калуге пропал Захар Евлахин. Мальчику 8 лет. Утром 20 мая он ушёл в школу, но до учебного заведения не добрался, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
|
Волонтёры собираются организовать поиски в районе путепровода на улице Московской. Телефон инфорга: +79202780313.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Заключенный из колонии развращал детей 16.05.2019 16:35
Извращенец на улице показал половые органы восьмилетней девочке 15.05.2019 16:24
Названо имя звезды, которая споёт на выпускном в Калуге 15.05.2019 11:32
Детей на Правом берегу избили из-за рисунка на гараже 15.05.2019 09:57
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: