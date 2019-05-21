Пропавшего ребёнка нашли живым

Как мы уже рассказывали, 20 мая в Калуге пропал 8-летний мальчик. Он ушёл утром из дома, но до школы так и не добрался. К вечеру начались поиски. В них участвовали правоохранительные органы и волонтёры из отряда «Лиза Алерт».
Около 22:00 полицейским удалось найти ребёнка.
- Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, - рассказали в УМВД по Калужской области.
Региональное управление Следственного комитета в свою очередь сообщает о проведении проверки:
- Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, причины, способствовавшие его исчезновению, проводят превентивную беседу с родителями в целях усиления их контролирующей функции.
По сообщению очевидцев, мальчика нашли в торговом центре на улице Московской.
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