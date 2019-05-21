Пропавшего ребёнка нашли живым

Как мы уже рассказывали, 20 мая в Калуге пропал 8-летний мальчик. Он ушёл утром из дома, но до школы так и не добрался. К вечеру начались поиски. В них участвовали правоохранительные органы и волонтёры из отряда «Лиза Алерт».

Около 22:00 полицейским удалось найти ребёнка.

- Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, - рассказали в УМВД по Калужской области.

Региональное управление Следственного комитета в свою очередь сообщает о проведении проверки:

- Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, причины, способствовавшие его исчезновению, проводят превентивную беседу с родителями в целях усиления их контролирующей функции.

По сообщению очевидцев, мальчика нашли в торговом центре на улице Московской.