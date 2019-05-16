Ударим осью: что хотят сделать со старейшей улицей Калуги

Первая полноценная после продолжительных майских праздников неделя началась с обсуждения важной для Калуги темы: нужна ли городу пешеходная Театральная. Напомним, в очередной раз об этом заговорили в апреле с подачи губернатора Анатолия Артамонова.

Общественная дискуссия состоялась на площадке «Точка кипения». Широкого интереса у горожан она не вызвала: на встречу пришло человек 35-37. Среди них – 5-7 журналистов и примерно столько же чиновников.

Концепцию развития Театралки представил начальник Управления экономики и имущественных отношений г. Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. Правда, назвать это полноценной концепцией можно очень условно – конкретики мало; по большей части, звучали общие фразы. Чаще всего чиновник использовал в своём выступлении различные формы слова «некий»: «некое пространство», «некое место», «некое обследование».

- Основная идея, которую мы закладываем в развитие улицы Театральной – культурно-гастрономическая ось Калуги, - сказал, в частности, Виталий Еремеев. – Это некое культурное место, где создаются точки притяжения для всех калужан, где они смогут самореализоваться, активно проводить своё время. Сейчас по вечерам улица Театральная достаточно пустынная. Наша задача – насытить её жизнью. Как раз сейчас мы проводим некое исследование этой общественной территории.

Насыщать Театралку жизнью будут в три этапа. Сначала преобразования ждут верхнюю часть улицы. Здесь планируется создание так называемой витрины творческих объектов, которая включает в себя детский уголок, концертные площадки, зоны общественного питания.

После этого оживлять начнут участок от Дзержинского до Достоевского. Третий этап – отрезок от улицы Достоевского до улицы Баженова, включая сквер Ленина.

Отдельно Виталий Еремеев остановился на моменте, связанном с организацией дорожного движения.

– Мы изучили опыт различных городов, где организованы такие пешеходные улицы. Очень понравилось решение, когда отдельная улица просто перекрывается в вечернее время, на выходных и по праздникам.

Планы городских властей вдохновили не всех калужан, пришедших на дискуссию.

- Есть площадка в Гостиных рядах, с большой, хорошо оборудованной сценой. Она что – заполнена настолько, что необходимо делать рядом ещё одну? – поинтересовались из зала.

- Понимаете, чтобы запустить там площадку для небольшого концерта, требуются достаточно большие вложения и усилия, - ответил начальник Управления экономики. – Здесь же идея такая: небольшая сцена, где могли бы выступить непрофессиональные артисты.

Несколько калужан высказали опасения, что в результате грядущих преобразований Театралка, одна из немногих в городе улиц, сохранившая свой исторический облик, потеряет свою идентичность.

- Когда я вожу по ней туристов, которые приезжают к нам из близлежащих регионов страны, они говорят: «У вас центральную часть города можно сделать заповедником. Это историческое место!» И сейчас из этой улицы вы предлагаете сделать развлекаловку! – возмутилась экскурсовод Ирина РАДНИЦКАЯ. –Зачем из тихой купеческой улицы делать какой-то социальный заказ?! От калужан есть заказ, чтобы там что-то делать?

Виталий Еремеев ответил, что такой запрос есть, но от кого именно он поступил, не уточнил.

Подобные опасения высказал и калужанин Юрий ЮРЬЕВ. Он предложил чиновникам для начала привести в порядок верхнюю часть калужского Арбата, реконструкцию которого никак нельзя назвать удачной.

- Вы попробуйте хотя бы с этим маленьким кусочком добиться того, чтобы он заработал, - предложил Юрий Юрьев. – Наведите порядок с рекламой, вывесками. Посмотрите: пойдёт, не пойдёт – потом дальше.





Фото пресс-службы горуправы.

- Безусловно, такой объект нужен, разговоры о нём идут давным-давно, - высказался экс-мэр Калуги Виталий ЧЕРНИКОВ. – Но, помимо общественного обсуждения, здесь нужен строгий профессиональный расчёт.

За реконструкцию Театральной высказался и директор Калужского областного драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. Но при одном условии: если в порядок приведут не только парадную часть улицы, но и её задворки.

- Дворы, которые существуют там, - поверьте, я обходил их все, когда покупал мебель для театра, - это совершенно жуткие такие клоаки. Если при нашей потёмкинской деревне, которую мы можем сделать: чуть-чуть замазали, какие-то цветы сделали – будут эти закутки, пахнущие туалетами, то смысла в этом нет. Мысль простая – это должен быть калужский Арбат. Я много об этом слышу, но пока движения никакого. У нас нет главного архитектора, который взялся бы за это.

Ещё одну проблему, которая неизбежно возникнет при реконструкции улицы, обозначил журналист Кирилл ГУСЕВ:

- Я хотел бы обратить внимание, что на этой территории очень сложная правовая ситуация. Здесь не очень понятно, где чья собственность и где чья зона ответственности. Если мы сейчас выскажем свои пожелания, бизнес придёт и не сможет их воплотить из-за законодательных ограничений или бюрократии, то ничего у нас не выйдет. Поэтому правовые вопросы – первоочередные. Если мы не решаем их на текущий момент, то нужна хотя бы дорожная карта: как, за чей счёт и на какую сумму будет решение. Ещё здесь очень много выявленных объектов культурного наследия, и с ними вообще ничего нельзя делать, тем более как-то приспосабливать их для ресторанов или магазинов. Бизнесмены знают, что это очень сложно, если ничего не сносить, не перестраивать внутри. А перестраивать [без проекта, разработанного лицензированной Минкультом организацией] нельзя, потому что это объект культурного наследия с таким вот промежуточным статусом.

Городские чиновники, выслушав калужан, заверили их в первую очередь в том, что исторический облик улицы Театральной обязательно будет сохранён. Градоначальник, выступление которого резюмировало встречу, попытался убедить людей в том, что преобразование Театралки жизненно необходимо. В противном случае лет через 10 она попросту перестанет существовать.

- Просто ходить по ней, любоваться ею – это здорово. Но кто будет поддерживать эту улицу в нормальном состоянии? Кто будет сохранять эти объекты? Прямых вливаний (из бюджета. – Прим. ред.) при таком количестве ресурсов не будет, - сказал городской голова. – Есть второй вариант, к которому мы сейчас плавно подходим: использование того огромного потенциала, который в Калуге совершенно не реализован. Город как экономический субъект, который зарабатывает сам, за счёт своих территорий. Концепция, которая предложена, предполагает в том числе привлечение средств бизнеса. Как это сделано во многих городах и странах. Почему бы этот опыт не изучить и не перенести его на нашу действительность? Постепенно Театральная должна преобразиться. На мой взгляд, она может стать драйвером развития вообще всей старой Калуги, всей территории как модель. Мы покажем, что это работает, что бизнес можно вести цивилизованно.

По словам градоначальника, проект рассчитан надолго, на 5-10 лет. И, поскольку у него много особенностей, требующих внимательного изучения, необходимо комплексное, серьёзное обследование, которое покажет, выстрелит проект или нет.

На этой позитивной ноте первое обсуждение будущего Театралки закончилось. Но в интернете оно в самом разгаре. Судя по комментариям, многие участники виртуальных баталий настроены по-прежнему скептически.

«Как люди, которые не смогли реализовать задуманное и сделать точкой притяжения Гостиные ряды, теперь сделают что-то с Театралкой? – недоумевают калужане. – Может, стоит проанализировать, почему бывший «Арбат» превратился в то, чем он является сейчас? А заодно разобраться, что скрывается за фасадом новых фантастических утопий».

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