Нужна ли нам пешеходная Театральная

Разговоры о том, чтобы сделать улицу Театральную пешеходной на всём её протяжении, возникают регулярно, с периодичностью раз в два-три года. Новый виток обсуждения данной темы возник в конце апреля — после того, как на одной из областных планёрок по этому поводу высказался губернатор Анатолий Артамонов.

Жемчужина и хибары

Незадолго до этого глава региона побывал в Туле, где прогулялся по новой набережной и по улице Металлистов, которая недавно стала пешеходной.

— Там несколько десятков домов в течение месяца расселили! Ни с кем не церемонились: дали квартиру — и всё, пожалуйста, собирай вещи и переезжай, — рассказал глава региона на совещании.

— И оказалось, это просто жемчужина! А были такие же хибары, которые мы видим на Воскресенской и так далее.

Пример туляков настолько вдохновил губернатора, что он предложил сделать то же самое с Театралкой.

— Убрать жильё, дать людям хорошие квартиры, чтобы они без огорчения оттуда выехали, и всё приведём в порядок, — размышлял вслух Артамонов.

«Унылая пустыня, заложенная плиткой»

Многие горожане отнеслись к идее губернатора скептически. Причины для этого у людей есть. Во-первых, перед глазами пример не самой удачной реставрации верхней части Театралки. Она была проведена летом 2009 года и заключалась в укладке тротуарной плитки, установке фонарей и лавочек. А ещё в ходе реконструкции улицы на ней были спилены все до единой липы. Городские власти тогда заявили, что они были аварийные и представляли опасность для прохожих. На их месте чиновники обещали посадить новые деревья, но так этого и не сделали. Зелёные насаждения появились на Театралке только через 3 года по инициативе эколога Людмилы Дорофеевой. До обещанных 6 метров клёны так и не выросли, от палящего солнца их кроны не спасают и разрушающиеся фасады домов тоже не прикрывают. Здания, кстати, за 10 лет в порядок так и не привели. Сравнение Театралки с Арбатом кажется некоторой насмешкой, поскольку большую часть года на ней ничего не происходит.

Многие калужане опасаются, что благоустройство нижней части Театральной закончится так же: на улице тупо спилят деревья, а образовавшееся пространство заложат тротуарной плиткой. «Сначала пусть приведут в нормальный вид верхний кусок, — высказываются люди в социальных сетях. — Пока это унылая пустыня, заложенная плиткой».

Доделать начатое

Второй повод для сомнений — дорожная ситуация: как она изменится, если нижняя часть Театралки станет пешеходной? Конечно, чиновники запросто могут сказать, что глобальной роли в организации транспортного движения эта улица не играет. Но мы помним, что то же самое они говорили перед строительством скверопарка, в границы которого вошёл участок улицы Дзержинского. То, что это решение серьёзно осложнило жизнь автомобилистам, уже очевидный факт.

И есть третий момент, который смущает калужан. Они регулярно слышат о том, что скоро в городе обустроится набережная, благоустроится Березуйский овраг, обновится сквер имени Волкова и сделают ещё много чего хорошего и полезного. Четвёртый год люди ждут не дождутся, когда будет достроен Губернский парк. И фонтана в скверопарке тоже ждут — его строительство отложили до лучших времён, а пока денег нет. «Неплохо было бы воплотить в жизнь то, что обещали раньше, а потом уже браться за другие проекты», — резонно замечают пользователи соцсетей.

Идея из 90-х

— Эта задумка сама по себе обсуждается давно, с 1988 года, — говорит Виталий ЧЕРНИКОВ, городской голова Калуги в 1991–1994 годах. — Ещё тогда у группы энтузиастов, в число которых входил и я, родилась идея, как сделать улицу Театральную пешеходной на всём её протяжении. Тем более что архитектурные предложения на тот момент уже были. Проект представили на уровне горисполкома и горкома партии, но последовавшие затем события начала 90-х похоронили эту идею. — Логично предположить, что в городе должна быть пешеходная зона, где люди могли бы в спокойном режиме отдыхать, — продолжает Черников. — Но, во первых и в главных, решать это должно не руководство области, а местное сообщество. Будет у людей такой запрос — значит, власти должны на него отреагировать.

Второе. Совершенно очевидно, что действий из серии «Выселить всех!» быть не должно. Жителям Театральной необходимо предложить комфортные условия для проживания, которые смогут их устроить. И третье — важен формат. Что это будет? Мы уже имеем в городе несколько объектов, созданных по воле высшего руководства, которые простаивают и тянут средства из бюджета. Если пешеходную часть Театральной улицы сделают по такому же принципу, если она не будет приносить никакого дохода, а только расходы, то стоит крепко задуматься, нужно ли нам это. Одним словом, это очень серьёзный градостроительный проект, который затрагивает всю центральную часть города. Это объект, в том числе коммерческий, который должен быть просчитан уже сейчас, прежде чем появится тактическое решение.

По мнению Виталия Черникова, перед тем как решать, что делать с Театральной дальше, необходимо провести большую исследовательскую работу. И только после этого есть смысл начинать проектирование.

«Нужен план развития»

За проведение качественного исследования выступает и калужский урбанист Кирилл ГУСЕВ.

— Идею сделать улицу Театральную целиком пешеходной я поддерживаю. Мне она кажется разумной. Я в принципе за развитие в городе пешеходных маршрутов, — говорит Кирилл. — Театральная — улица комфортная, выглядит безопасной, по ней часто гуляют люди. Небольшой бизнес тоже потихоньку осваивает это пространство. Просто из-за того, что этим процессом никто не занимается в комплексе, оно развивается медленнее, чем хотелось бы. Тем не менее вокруг Театралки стали появляться интересные места: кофейня, небольшая гостиница, недавно открылся культурный центр, который, возможно, даст новый импульс развитию улицы. За магазином «Хрусталь-фарфор» строится офисное здание — тоже будет что-то интересное. Все эти объекты появляются именно потому, что источником трафика является улица Театральная. Если её пешеходная часть станет длиннее, то и трафик на ней увеличится.

Возможно, в перспективе, размышляет Кирилл, появится отдельная организация, которая займётся развитием данной территории. Это может быть некоммерческое партнёрство или что-то вроде управляющей компании.

— Но начинаться проект должен с исследования. Необходимо понимать, как и за счёт каких ресурсов станет развиваться эта улица. На каких условиях туда может заходить бизнес. То есть нужен план развития. Тогда к 2021 году мы вполне можем получить совершенно новое пространство в центре города.

Новая точка притяжения или потёмкинская деревня?

— Некоторые события, происходившие в Калуге на протяжении последних трёх-четырёх лет, говорят о том, что подобная предварительная работа в городе не проводится, её просто игнорируют, — говорю я Кириллу.

Мой собеседник настроен оптимистично:

— Мы же идём вперёд, узнаём что-то новое, на местах появляются более образованные люди. Действительно, сейчас с Театральной улицей серьёзных просчётов нет. Но мне кажется, если поднимать вопросы о том, что мы хотим получить и зачем, в наших силах изменить подход к работе на более серьёзный и ответственный.

Возможно, Кирилл Гусев прав и наше городское сообщество действительно в состоянии сделать так, чтобы Театралка стала качественно новым пространством, а не превратилась в очередную недоделанную потёмкинскую деревню. Поэтому, если вам не всё равно, приходите на общественную дискуссию, посвящённую этой теме. По предварительной информации, она состоится в понедельник, 13 мая, в 18:00, на площадке «Точка кипения».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.