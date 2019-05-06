Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 07 мая
$ 65.34 0.70
73.11 0.80
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Нужна ли нам пешеходная Театральная

06.05.2019 21:30 5 737 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Нужна ли нам пешеходная Театральная

Разговоры о том, чтобы сделать улицу Театральную пешеходной на всём её протяжении, возникают регулярно, с периодичностью раз в два-три года. Новый виток обсуждения данной темы возник в конце апреля — после того, как на одной из областных планёрок по этому поводу высказался губернатор Анатолий Артамонов.

Жемчужина и хибары

Незадолго до этого глава региона побывал в Туле, где  прогулялся по новой набережной и по улице Металлистов, которая недавно стала пешеходной.

— Там несколько десятков домов в течение месяца расселили! Ни с кем не церемонились: дали квартиру — и всё, пожалуйста, собирай вещи и переезжай, — рассказал глава региона на совещании.

— И оказалось, это просто жемчужина! А были такие же хибары, которые мы видим на Воскресенской и так далее.

Пример туляков настолько вдохновил губернатора, что он предложил сделать то же самое с Театралкой.

— Убрать жильё, дать людям хорошие квартиры, чтобы они без огорчения оттуда выехали, и всё приведём в порядок, — размышлял вслух Артамонов.

«Унылая пустыня, заложенная плиткой»

Многие горожане отнеслись к идее губернатора скептически. Причины для этого у людей есть. Во-первых, перед глазами пример не самой удачной реставрации верхней части Театралки. Она была проведена летом 2009 года и заключалась в укладке тротуарной плитки, установке фонарей и лавочек. А ещё в ходе реконструкции улицы на ней были спилены все до единой липы. Городские власти тогда заявили, что  они были аварийные и представляли опасность для прохожих. На их месте чиновники обещали посадить новые деревья, но так этого и не сделали. Зелёные насаждения появились на Театралке только через 3 года по инициативе эколога Людмилы Дорофеевой. До обещанных 6 метров клёны так и не выросли, от палящего солнца их кроны не спасают и разрушающиеся фасады домов тоже не прикрывают. Здания, кстати, за 10 лет в порядок так и не привели. Сравнение Театралки с Арбатом кажется некоторой насмешкой, поскольку большую часть года на ней ничего не происходит.

Многие калужане опасаются, что благоустройство нижней части Театральной закончится так же: на улице тупо спилят деревья, а образовавшееся пространство заложат тротуарной плиткой. «Сначала пусть приведут в нормальный вид верхний кусок, — высказываются люди в социальных сетях. — Пока это унылая пустыня, заложенная плиткой».

Доделать начатое

Второй повод для сомнений — дорожная ситуация: как она изменится, если нижняя часть Театралки станет пешеходной? Конечно, чиновники запросто могут сказать, что глобальной роли в организации транспортного движения эта улица не играет. Но мы помним, что то же самое они говорили перед строительством скверопарка, в границы которого вошёл участок улицы Дзержинского. То, что это решение серьёзно осложнило жизнь автомобилистам, уже очевидный факт.

И есть третий момент, который смущает калужан. Они регулярно слышат о том, что скоро в городе обустроится набережная, благоустроится Березуйский овраг, обновится сквер имени Волкова и сделают ещё много чего хорошего и полезного. Четвёртый год люди ждут не дождутся, когда будет достроен Губернский парк. И фонтана в скверопарке тоже ждут — его строительство отложили до лучших времён, а пока денег нет. «Неплохо было бы воплотить в жизнь то, что обещали раньше, а потом уже браться за другие проекты», — резонно замечают пользователи соцсетей.

Идея из 90-х

 

— Эта задумка сама по себе обсуждается давно, с 1988 года, — говорит Виталий ЧЕРНИКОВ, городской голова Калуги в 1991–1994 годах. — Ещё тогда у группы энтузиастов, в число которых входил и я, родилась идея, как сделать улицу Театральную пешеходной на всём её протяжении. Тем более что архитектурные предложения на тот момент уже были. Проект представили на уровне горисполкома и горкома партии, но последовавшие затем события начала 90-х похоронили эту идею.

— Логично предположить, что в городе должна быть пешеходная зона, где люди могли бы в спокойном режиме отдыхать, — продолжает Черников. — Но, во первых и в главных, решать это должно не руководство области, а местное сообщество. Будет у людей такой запрос — значит, власти должны на него отреагировать.

Второе. Совершенно очевидно, что действий из серии «Выселить всех!» быть не должно. Жителям Театральной необходимо предложить комфортные условия для проживания, которые смогут их устроить. И третье — важен формат. Что это будет? Мы уже имеем в городе несколько объектов, созданных по воле высшего руководства, которые простаивают и тянут средства из бюджета. Если пешеходную часть Театральной улицы сделают по такому же принципу, если она не будет приносить никакого дохода, а только расходы, то стоит крепко задуматься, нужно ли нам это. Одним словом, это очень серьёзный градостроительный проект, который затрагивает всю центральную часть города. Это  объект, в том числе коммерческий, который должен быть просчитан уже сейчас, прежде чем появится тактическое решение.

По мнению Виталия Черникова, перед тем как решать, что  делать с Театральной дальше, необходимо провести большую исследовательскую работу. И только после этого есть смысл начинать проектирование.

«Нужен план развития»

За проведение качественного исследования выступает и калужский урбанист Кирилл ГУСЕВ.

  — Идею сделать улицу Театральную целиком пешеходной я поддерживаю. Мне она кажется разумной. Я в принципе за развитие в городе пешеходных маршрутов, — говорит Кирилл. — Театральная — улица комфортная, выглядит безопасной, по ней часто гуляют люди. Небольшой бизнес тоже потихоньку осваивает это пространство. Просто из-за того, что этим процессом никто не занимается в комплексе, оно развивается медленнее, чем хотелось бы. Тем не менее вокруг Театралки стали появляться интересные места: кофейня, небольшая гостиница, недавно открылся культурный центр, который, возможно, даст новый импульс развитию улицы. За магазином «Хрусталь-фарфор» строится офисное здание — тоже будет что-то интересное. Все эти объекты появляются именно потому, что источником трафика является улица Театральная. Если её пешеходная часть станет длиннее, то и трафик на ней увеличится.

Возможно, в перспективе, размышляет Кирилл, появится отдельная организация, которая займётся развитием данной территории. Это может быть некоммерческое партнёрство или что-то вроде управляющей компании.

— Но начинаться проект должен с исследования. Необходимо понимать, как и за счёт каких ресурсов станет развиваться эта улица. На каких условиях туда может заходить бизнес. То есть нужен план развития. Тогда к 2021 году мы вполне можем получить совершенно новое пространство в центре города.

Новая точка притяжения или потёмкинская деревня?

— Некоторые события, происходившие в Калуге на протяжении последних трёх-четырёх лет, говорят о том, что подобная предварительная работа в городе не проводится, её просто игнорируют, — говорю я Кириллу.

Мой собеседник настроен оптимистично:

— Мы же идём вперёд, узнаём что-то новое, на местах появляются более образованные люди. Действительно, сейчас с Театральной улицей серьёзных просчётов нет. Но мне кажется, если поднимать вопросы о том, что мы хотим получить и зачем, в наших силах изменить подход к работе на  более серьёзный и ответственный.

Возможно, Кирилл Гусев прав и наше городское сообщество действительно в состоянии сделать так, чтобы Театралка стала качественно новым пространством, а не превратилась в очередную недоделанную потёмкинскую деревню. Поэтому, если вам не всё равно, приходите на общественную дискуссию, посвящённую этой теме. По предварительной информации, она состоится в понедельник, 13 мая, в 18:00, на площадке «Точка кипения».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №18 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В Калуге ищут «специалистов», которые изуродовали деревья на Телевизионной 30.04.2019 09:10

Калужан зовут обсудить развитие улицы Театральной 24.04.2019 13:07

Скверопарк перекопают за 2,5 миллиона рублей 23.04.2019 12:33

Большой субботник пройдёт в Калуге 20 апреля 19.04.2019 12:43

Загаженные скверы: в Калуге собираются завести белок для борьбы с птичьими фекалиями 16.04.2019 16:05

Народные новости
583 5
prosto kaluganka
1052 6
stas_k
1954 17
нико

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 07 мая, 13:00
«Диктант Победы»
Калуга
ср 08 мая, 10:00
Фестиваль колокольного звона «Медный ветер»
Калуга
ср 08 мая, 12:00
9 мая. День Победы в Калуге 2019. Афиша праздника
Калуга
сб 18 мая, 12:00
Международный день музеев в Доме мастеров
Дом мастеров

Для детей

пт 10 мая, 11:00
Спектакль «Сказка дождя»
Калужский театр кукол
вс 12 мая, 14:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
вт 14 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА
ср 15 мая, 11:00
Соловей
Орион, КЗТА

Концерты

сб 11 мая, 20:00
Tribute to Metallica
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 12 мая, 11:00
Концерт для милых женщин к празднику Святых жен мироносиц
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 12 мая, 13:00
«Майские задоринки»
Филармония
пн 13 мая, 20:00
Stand up. Brand new show
Арена КТЗ, ДК

Кино

В метре друг от друга
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Большое путешествие
Миллиард
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

Как выгодно купить недорогой кондиционер

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.