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В дважды сгоревшем памятнике проведут историко-культурную экспертизу

06.05.2019 14:39 2 304 Елена Французова
В дважды сгоревшем памятнике проведут историко-культурную экспертизу

В понедельник, 6 мая, на координационном совещании в областном правительстве обсудили пожар в доме Сперанских. Напомним, что этот деревянный памятник на улице Королёва в Калуге горел дважды. После пожара этого года выявленный объект культурного наследия сильно пострадал: часть дома выгорела изнутри, обвалилась крыша.

Как рассказал руководитель управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ, причины пожара всё ещё устанавливаются. Напомним, что дом был нежилой, частенько в него залезали бомжи.

- К собственнику будут применены меры административного реагирования, - сказал Чудаков. - Также на собственника планируется подача заявления в суд о понуждении привести восстановительные работы. В дальнейшем предлагается проведение историко-культурной экспертизы для включения в единый государственный реестр и постановки на более качественную, государственную охрану.

По словам Чудакова, этот памятник принадлежит частному лицу.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество евгений чудаков
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