Не уберегли: в Калуге снова горел старинный дом

В понедельник, 15 апреля, в Калуге на улице Королёва, 59, вновь загорелся дом Сперанских. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, произошло возгорание мусора.

Чтобы понять масштабы произошедшего, нужно заглянуть внутрь здания – оно практически полностью выгорело.

Дом Сперанских горел уже второй раз. Первый пожар произошёл в марте прошлого года.

Это здание является выявленным объектом культурного наследия и имеет охранный статус. Здание построено во второй половине XIX века. Это один из образцов калужского деревянного ампира.

Фото автора.

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