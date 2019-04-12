Каникулы в Шанхае: как попасть в «Диснейленд» и исполнить мечту детства

Что такое фейк-маркет, зачем нужна джига, и почему китайцы прячут лица за защитными масками и тёмными очками — об этом «Перекрёстку» рассказали калужанка Лилия ГАЛИЕВА и её сын Влад, вернувшиеся недавно из путешествия в Шанхай.

Подарок на 18-летие

Эта поездка была одновременно и запланированной, и спонтанной. Лиля давно хотела отвезти сына в Диснейленд — примерно с его 10 лет. Шло время, мечта так и оставалась мечтой, пока полгода назад Лиля не спохватилась: в апреле Владу исполнится 18, а она так и не свозила его в Диснейленд!

— Сначала предполагалось, что это будет Парк развлечений в Париже. А потом планы резко поменялись. В начале февраля в Калугу в отпуск приезжали наши друзья-калужане, которые сейчас живут и работают в Китае, в Шанхае. Когда они узнали, что мы с Владом собираемся в Диснейленд, то сказали: «Зачем вам Франция? Приезжайте к нам, в Шанхай. У нас тоже есть Диснейленд». Идея показалась нам с Владом классной. Поездку запланировали на весенние каникулы.

Удобный город

— Шанхай — один из самых крупных городов не только в Китае, но и в мире. Находится на берегу реки Янцзы, — рассказывают мои собеседники. — По площади — как три Москвы. Когда-то на месте Шанхая была маленькая рыболовецкая деревня. Её название давно стало нарицательным: часто так называют хаотично и густо застроенные районы или какие-нибудь нищие трущобы. Однако настоящий Шанхай совсем другой. Трущобы там действительно есть, но выглядят они вполне прилично.

— Мы остановились у наших друзей, они живут в спальном районе, в одном из жилых комплексов, которые называются компаундами или гарденами. Из них состоят все города в Китае, — продолжает Лиля. — Компаунды представляют собой закрытые охраняемые территории, внутри которых могут находиться парковки, скверы, парки, открытые бассейны, магазины, ресторанчики, фитнес-клубы. Но есть компаунды и попроще: только парковки и небольшие детские площадки.

Шанхай — город контрастов. Высотные здания соседствуют с трущобами, которые, впрочем, выглядят вполне цивилизованно.

По городу мы передвигались на общественном транспорте. Работает он замечательно, проезд достаточно дешёвый — 2 юаня (примерно 20 рублей на наши деньги). Вообще, Шанхай — удобный город с развитой, продуманной инфраструктурой. Благодаря многоуровневым автострадам пробок там не бывает. Причём второй уровень расположен высоко над основной проезжей частью — на высоте пяти- и даже десятиэтажного дома. Есть пешеходные и экскурсионные дороги, выделенные полосы для мопедов и велосипедов, которыми китайцы пользуются очень активно.

В Шанхае очень чисто. Везде. И не потому, что не мусорят: мусорят как раз достаточно, местные жители довольно неаккуратные, — а потому что там много дворников и они постоянно убираются.

Во время путешествия с Лилей случилась неприятность: она забыла в автобусе рюкзак с документами и ноутбуком.

— Вспомнила о нём только на следующее утро. Нашли его в автобусном депо — все вещи были в целости и сохранности! Но, даже если бы на рюкзак кто-то покусился, этого человека легко вычислили бы по записям с видеокамер, которые в Шанхае установлены на каждом углу, причём по две-три штуки,и даже в трущобах. С одной стороны, это вроде бы хорошо: есть ощущение безопасности. С другой — неизвестно, как это отражается на жизни людей. Не случайно же многие китайцы ходят в масках и чёрных очках. Они даже отдельными наборами продаются.

Волшебная «джига»

— Местные жители достаточно доброжелательные, хотя и несколько специфичные в своей непосредственности. Например, они могут прямо в экспрессе спокойно подстригать ногти на ногах.

Особого внимания по отношению к себе не ощущали, возможно, потому что мы кареглазые брюнеты. Больше всего восторгов вызывала дочка наших друзей — трёхлетняя Варя, потому что она рыжая и кудрявая. Китайцы вообще очень любят детей. В общественном транспорте им уступают место все и всегда.

Вечерами местные жители собираются в скверах, на площадях, как когда-то мы во дворах, и играют в китайские шашки или нарды. Туда же приходят бабушки и устраивают танцы. Это так мило.

Живут китайцы в 2–3-комнатных квартирах, причём несколькими поколениями. Такого, чтобы в квартире жила одна семья: мама, папа, ребёнок — практически нет.

Лиля в плане еды консервативна, поэтому с китайской пищей экспериментировать не стала. Зато Влад с удовольствием дегустировал новые блюда.

Общались мы в Шанхае, по большей части, на языке жестов. Самое главное — знать слово «джига», то есть «это». Например, когда приходишь в магазин и хочешь что-то купить, показываешь пальцем на интересующий тебя предмет и говоришь: «Джига». Точно так же мы заказывали блюда в ресторанах и кафе.

Китайский Мордор

— В Шанхае мы пробыли неделю. Культурно-развлекательную программу заранее не продумывали — за нас это сделали наши друзья. Благодаря им мы смогли увидеть всё самое интересное. В первый день отправились в буддийский Храм Семи сокровищ, построенный в 907–960 годах. Он находится в Чибао, самом старом районе Шанхая.

Оттуда мы пошли на расположенный рядом китайский рынок и даже поторговались на нём. Кстати, делали это впервые в жизни.

— Я хотел купить 10 сувенирных кружек с изображением Мао Цзедуна, — говорит Влад. — На рынке они стоили 10 юаней (100 рублей). Нам удалось сбить цену до 50 рублей.

Ещё побывали в так называемом фейк-маркете. Внешне это обычный торговый центр, внутри которого располагается много магазинчиков, где торгуют подделками известных мировых брендов: сумками, кошельками, часами, обувью, одеждой. По сути, тот же рынок, где можно торговаться.

В парке «Юйюань».

На следующий день пошли в парк «Юйюань», что переводится как «Сад Радости». Он находится в старой части города, его площадь составляет 4 гектара. Этот парк считается одним из самых живописных мест в Китае, в 1982 году он был внесён в список охраняемых государством природных памятников.

Сад Юйюань пользуется огромной популярностью не только у туристов, но и среди жителей Шанхая. Они вообще любят отдыхать в парках, которых в городе много. По выходным китайцы приходят туда на весь день: приносят с собой еду, ставят палатки и устраивают пикники.

Посетили Музей естествознания. Он интересен, в частности, тем, что все экспонаты можно трогать руками. Сходили в зоопарк, погуляли по Пипл-скверу. Это пешеходная улица вроде нашего Арбата протяжённостью километра два.

Отдельный день выделили, чтобы посмотреть знаменитые небоскрёбы Шанхая. Они находятся на острове Пудун. Когда-то здесь обитали маргинальные слои населения, а сейчас это один из самых больших, красивых и дорогих районов в городе. На месте ветхих лачуг построены высотные здания, из которых особо выделяются четыре: телебашня «Восточная жемчужина», «Цзинь Мао» («Золотое процветание»), Шанхайская башня и Шанхайский Всемирный финансовый центр. Неофициально этот небоскрёб называют «открывашкой», он является шестым в мире по высоте (492 м).

Мы попали на остров в дождь, поэтому высотки, теряющиеся в тумане, напоминали толкиновский Мордор.

Очередь в сказку

— В Диснейленде, ради которого, собственно, и была затеяна вся эта поездка, мы провели весь день, — рассказывает Влад. — Площадь парка составляет примерно 4 квадратных километра. От одного края до другого расстояние примерно такое же, как от нашей площади Победы до сквера Мира. Входной билет стоит 4 тысячи рублей. В эту стоимость включены все аттракционы. Из минусов — свою еду на входе в парк отбирают. Та, что продаётся в парке, стоит дорого. Например, хот-дог вместе с пепси-колой — 700 рублей, большое индюшачье крылышко — 800 рублей. Самое дешёвое — это початок варёной кукурузы, «всего» 350 рублей.

Диснейленд производит, конечно, потрясающее впечатление: ярко, красиво, сказочно. В тот день, когда были в парке, стояла солнечная погода, и она тоже добавляла праздничного настроения.

Самый крутой аттракцион — по фильму «Трон». Я сходил на него два раза. Это американские горки, но на мотоцикле, на который нужно ложиться почти полностью. Аттракцион длится минуты полторы-две, но это очень классно.

В парке «Диснейленд», рядом с памятником Уолту Диснею и его главному мультипликационному герою — Микки-Маусу.

Сильное впечатление произвёл аттракцион по фильму «Пираты Карибского моря». Его участники садятся в лодку, которая «плывёт» по пещере, и её пассажиры становятся свидетелями сражения между «Чёрной жемчужиной» и «Летучим голландцем». За счёт потрясающих декораций и специальных экранов, на которые транслируется изображение, достигается эффект полного присутствия.

— У Диснейленда есть и обратная сторона — большие очереди, — говорит Лиля. — На указателях с названиями аттракционов даже висят таблички, на которых обозначено примерное время ожидания. На один из аттракционов мы стояли час, на другой — минут 20–30. Нам ещё повезло, что мы пришли в будний день. В выходные люди стоят часа по три. Но создатели парка смогли и это красиво обыграть. На пути следования очереди стоят таблички с QR-кодом, отсканировав который можно получить на телефон игру. Доходишь до следующей локации — получаешь новую игру.

Очень красиво в парке вечером: зажигаются фонари, включается подсветка, звучит приятная музыка. В 20:30 начинается вечернее световое 3D-шоу с салютом, которое длится полчаса. Оно сделано невероятно красиво и качественно. В этот момент кажется, что ты действительно оказался в маленькой сказке.

В общей сложности путешествие в Шанхай обошлось Лиле и Владу в сумму чуть более 100 тысяч рублей: почти 49 тысяч — билеты на самолёт, около 60 тысяч — развлечения, экскурсии, подарки и сувениры.

— Но эта поездка стоила того, чтобы потратить на неё такие деньги, — говорит Лиля. — Это было классное приключение. А ещё мы с сыном поняли, что нам нравится путешествовать вместе. Теперь у нас в планах — навестить тётю, которая живёт в Швеции.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.