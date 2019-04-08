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Выгул памятника: прохожие поплакались в «Сопливчик»

08.04.2019 16:05 3 768 Елена Французова, Фото: ЛТП.
Выгул памятника: прохожие поплакались в «Сопливчик»

В пятницу, 5 апреля, в Людиново представители творческого подполья (ЛТП) выгуливали арт-объект «Сопливчик». Любой желающий мог подойти к изваянию, поплакаться, пожаловаться на жизнь или загадать желание.

- Надоело, что все, в том числе и я, всё время ноют. Был снег, ныли по поводу снега, снег растаял, опять плохо, - объясняет свою задумку автор «Сопливчика» Максим АДЕЙКИН.

Напомним, что ЛТП стало известно благодаря установке необычных арт-объектов: «Сраного веника», розовой табуретки, «Я вам наработаю!».

Правда, все скульптуры простояли недолго.

- Пункты приёма черных и цветных металлов растут, как грибы. Памятники расползаются, как тараканы, - шутят члены ЛТП.

Меньше всех продержалось изваяние ««Я вам наработаю!». «Пенсионер» исчез буквально через два часа после установки. Поэтому в ЛТП решили арт-объекты не устанавливать, а выгуливать.

Сейчас члены творческого подполья ищут место, где арт-объекты смогли бы стоять круглый год без риска, что их украдут.

Уважаемые читатели, а какой арт-объект вы бы предложили создать людиновским мастерам? Пишите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: ЛТП.
Тэги: общество максим адейкин
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