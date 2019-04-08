Выгул памятника: прохожие поплакались в «Сопливчик»

В пятницу, 5 апреля, в Людиново представители творческого подполья (ЛТП) выгуливали арт-объект «Сопливчик». Любой желающий мог подойти к изваянию, поплакаться, пожаловаться на жизнь или загадать желание.
- Надоело, что все, в том числе и я, всё время ноют. Был снег, ныли по поводу снега, снег растаял, опять плохо, - объясняет свою задумку автор «Сопливчика» Максим АДЕЙКИН.
Напомним, что ЛТП стало известно благодаря установке необычных арт-объектов: «Сраного веника», розовой табуретки, «Я вам наработаю!».
Правда, все скульптуры простояли недолго.
- Пункты приёма черных и цветных металлов растут, как грибы. Памятники расползаются, как тараканы, - шутят члены ЛТП.
Меньше всех продержалось изваяние ««Я вам наработаю!». «Пенсионер» исчез буквально через два часа после установки. Поэтому в ЛТП решили арт-объекты не устанавливать, а выгуливать.
Сейчас члены творческого подполья ищут место, где арт-объекты смогли бы стоять круглый год без риска, что их украдут.
Уважаемые читатели, а какой арт-объект вы бы предложили создать людиновским мастерам? Пишите в комментариях!
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