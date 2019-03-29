Во что превратят дом Яковлева: судьбу старинного здания обсудили в Калуге

В четверг, 28 марта, на градостроительном совете чиновники, архитекторы и краеведы обсудили судьбу дома Яковлева.

Напомним, что осенью прошлого года дом на улице Луначарского, который калужане прозвали избушкой Берендея, практически полностью снесли. Это вызвало бурю негодования общественности. Калужане были возмущены тем, что уничтожен ещё один кусочек калужской истории. Городской голова тогда заявлял, что снос дома - абсолютно недружественный акт по отношению к горожанам. Он обещал разобраться в вопросе и добиться его восстановления.

Но спустя всего 5 месяцев стал говорить иначе:

- Решение совета - это решение совета. Моё мнение - это моё мнение. Я на нём настаивать не буду. Если считает уважаемое экспертное сообщество, что ничего не надо здесь восстанавливать, значит, давайте сделаем другой проект. Согласуем его, внимательно пообсуждаем. И будем в другой концепции развивать эту территорию, я здесь ни на кого не давлю.

Отстатки Дома Яковлева.

Вместо памятника - новодел

Представитель застройщика вместо подробного проекта показала лишь картинки того, как восстановленный дом Яковлева может вписаться в тот объект, который рядом с ним возведут.

Первый вариант.

- Это будет новодел, - сразу заявила женщина. - Фундамент в плохом состоянии, много деревянного бруса разрушено. Это нужно всё заново делать. Мы собираемся с краеведами работать.

Для восстановления дома собираются использовать замеры волонтёров. Напомним, что перед сносом энтузиасты привели дом Яковлева за свой счёт в порядок.

- Он будет из бревна сделан, как и раньше. Внутри и снаружи будет новым, но визуально всё будет так же, с утерянными элементами, - добавила представитель застройщика.

Присутствующий на встрече председатель калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Николай БРОКМИЛЛЕР сообщил, что 5 марта краеведы подали обращение в прокуратуру. Они считают, что находящийся по соседству с домом Яковлева дом драматурга Соловьёва также представляет историческую ценность.

- Дома в свое время были запущены, - отметил Брокмиллер. – Но это не означает, что от них надо избавляться. Наше виденье - надо такие дома сохранять.

Второй предложенный вариант.

«Все ненужное – на слом»

- Я наблюдаю за этой историей, она удивительная, - взял слово архитектор Александр ФОКИН. - Первый вопрос, который я хотел бы задать: «Мы живём в правовом государстве?» Слава Богу, в правовом. Сначала появился «Том Сойер Фест», который в обход собственникам начал устраивать какие-то восстановительные или ремонтные работы. Хочу заметить, к сведению уважаемых наших краеведов, там была спилена уникальная балка на фронтоне и выброшена на помойку. Видимо, этого никто не заметил Это был, наверное, один из лучших элементов. Когда собственник дома стал его сносить, я так понимаю, он осуществлял действия законно. Если объект в 2008 году был выведен из реестра, почему тогда краеведы, или кто-либо ещё это решение не опротестовал. Это хороший законный путь. Под давлением городской голова по чужому объекту, который не является муниципальной собственностью, дал заверение, что он должен быть восстановлен. Что там будет? Я пытаюсь понять, почему такое внимание к краеведам? Краевед - это призвание, хобби, не должность, не профессия, не специальность. Это человек, который себя назвал краеведом.

- Когда выкупался этот объект, он не был памятником архитектуры, нигде не было сказано, что это бывший памятник архитектуры, - взяла слово владелица дома. - Краеведы не заходили внутрь. Люди, которые расселились из этого дома, сказали спасибо и очень довольны. Дом был в запущенном состоянии. Коли так получилось, так вышло, совместными усилиями мы готовы вопрос решать. Мы его восстановим. Там планируем галерею, рядом - небольшую русскую трапезу. Хотим дворик сделать, сделать скамеечки, садик небольшой. Там умещается всё. Чтобы люди пришли и отдыхали. Раз уж так получилось, другого выхода нет уже.

Собственница не представилась. Напомним, что городской голова на одном из заседаний правительства рассказывал, что она – подставное лицо.

Третий эскиз.

- Замечательная идея с двориком, вообще супер, - сказал присутствующий депутат. – Интересно узнать о материалах отделки фасада. Важно, чтобы ваш объект по архитектуре вписывался в улицу.

- В своё время Осман половину Парижа снёс. Там примерно такого же качества были постройки, - сказал начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. - Этот объект, на мой взгляд, вызвал такое пристальное внимание к себе благодаря общественному резонансу, который возник после того, как «Том Сойер Фест» его отреставрировал. Чисто с архитектурной точки зрения этот объект мало что из себя приставляет. Рядовой деревянный дом. Он бы имел значение в контексте рядовой застройки этого квартала, если бы мы в своё время сохранили эту застройку. Но как объект новодела не имеет никакой ценности, абсолютно. Это мое личное мнение, моё личное убеждение, если мы сохраняем объект в том виде первоначальном, в котором он построен и должен был сохраняться, это ради Бога. Но если восстанавливать его новоделом, это нецелесообразно, абсолютно. Никто вам за этот объект гроша ломаного не даст.

Четвёртый вариант.

Ненужное наследие

- Насколько я помню, 300 с чем-то объектов у нас сегодня находятся в статусе вновь выявленных, - возмущался Фокин. - И в таком статусе они находятся уже 26 лет. Их не включают в реестр [памятников] и не отказывают во включении. При всём при том, совсем недавно правительством Калужской области принято постановление о территориях объектов культурного наследия, которые являются вновь выявленными. То есть 300 с чем-то памятников сейчас получат статус территорий, и в городе невозможно будет делать ничего.

- Новодел - не самый лучший вариант, - согласилась член совет ВООПИиК Людмила ПАУТОВА. - Хотелось бы сохранить то, что ещё можно сохранить: хоть одно окно, хоть один какой-то карниз. То старинное, что было в этом доме, имеет историческую ценность. То, что сохранилось ещё, то, что не снесено, должно быть сохранено. Это не просто лирика, эта наша историческая память. Хоть одну дверь, хоть один венец надо сохранить.

Присутствующие поддержали идею сохранить наличники и какие-то декоративные элементы. Правда, предложили дом вписать в новый объект по примеру гостиницы на улице Гагарина.

Собственнику дома дали поручение предоставить детальный проект восстановления избушки, а также показать, как новый объект, который изначально там хотят построить, будет смотреться на улице Луначарского.

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