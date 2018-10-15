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Замгубернатора назвал недовольство общественности сносом дома Яковлева бурей в стакане воды

15.10.2018 10:42 9 1421 Елена Французова
Замгубернатора назвал недовольство общественности сносом дома Яковлева бурей в стакане воды

В понедельник, 15 октября, на заседании областного правительства чиновники обсудили снос дома Яковлевых. Напомним, что в субботу дом №3 на улице Луначарского сравняли с землёй. Это вызвало бурю негодования общественности. Калужане возмущены тем, что уничтожен ещё один кусочек калужской истории.

Дом 1910 года постройки в 2008 году лишили охранного статуса, тем самым полностью развязав руки собственнику.

Глава города Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ встретился с собственником дома. Им оказалась довольно пожилая женщина, которая раньше проживала в этом доме. Она выкупила квартиры у остальных жильцов. Всего в доме 5 квартир. Разумовский считает, что пожилая женщина – подставное лицо:

- От её имени действуют, пишут заявления. Проект перепланировки территории был заказан.

Глава Калуги, считает, что снос дома - абсолютно недружественный акт по отношению к горожанам.

- Снос не был согласован с городской управой, уведомление, которое должно было быть направлено, направлено не было. Кроме того, по нашей информации, не было получено разрешение от сетевых компаний. По крайней мере, Теплосеть готовила этот дом в текущем году к отопительному сезону и продолжает топить сейчас.

Градоначальник попросил правоохранительные и контрольные органы провести проверку законности сноса.

- Детально разберусь. Таких случаев в нашем городе больше не будет, - заверил Разумовский.  

А вот первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ назвал недовольство общественности бурей в стакане воды. Он подчеркнул, что закон на стороне собственника, который и не должен был согласовывать свои действия с городскими властями, достаточно было уведомить.

- Права собственника защищает Конституция. Здесь очень важно понимание между нашими краеведами, людьми, которые скрупулёзно относятся к нашему историческому прошлому, и собственниками. Чтобы они посмотрели прямо друг другу в глаза и позадавали друг другу вопросы, - считает Денисов.

Также заместитель губернатора удивился, что общественность обратила внимание именно на этот дом, хотя в городе полно зданий, имеющих охранный статус, находящихся в ужасном состоянии.

– Удивительно, что сосредоточено внимание на подобном случае – буря в стакане, - сказал Денисов. - Здесь вины городских властей нет. Здесь такая позиция – правильная или неправильная – со стороны собственника.

Уважаемые читатели! А какую позицию вы считаете правильнее - Разумовского или Денисова? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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