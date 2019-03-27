Дом Билибиных начали восстанавливать в Калуге

На днях в Калуге началась реконструкция дома Билибиных на улице Кутузова. Завершить работы планируется в феврале 2020 года.

Собственник здания разместил на заборе график производства работ. Судя по нему, сейчас проводится демонтаж ветхой части и вывоз строительного мусора. Восстанавливать кирпичную кладку начнут с 27 апреля. А новая крыша должна появиться к середине августа.

Напомним, дом Билибиных сгорел летом 2017 года. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года дом частично лишился второго этажа. За это собственника оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Как сейчас выглядит объект культурного наследия, смотрите на наших фото.