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Где планируют учиться и работать выпускники школ: полные результаты исследования

22.03.2019 14:38 5 739 Дмитрий Ивьев
Где планируют учиться и работать выпускники школ: полные результаты исследования

Как мы уже рассказывали, каждый второй ученик 9 и 11 классов школ Калужской области собирается связать свою карьеру с нашим регионом. Результаты ежегодного анкетирования ребят из выпускных классов опубликовали на днях в пресс-службе правительства. В пятницу, 22 марта, в министерстве труда и социальной защиты региона нам подробнее рассказали о результатах исследования.

В ведомстве отметили, что анкетирование выпускников совместно с министерством образования и науки проводится с 2012 года.

- Определение профессиональных намерений школьников включает вопрос о желании получить высшее и профессиональное образование на территории Калужской области, а также после получения профессионального образования работать в нашем регионе, - пояснили авторы исследования.

Доля выпускников, планирующих связать свою карьеру с Калужской областью, по годам распределяется следующим образом:

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Планирую свою профессиональную карьеру в Калужской области 51% 51% 51% 45% 45% 45-50%
Планирую свою профессиональную карьеру не в Калужской области 23% 23% 24% 33% 28% 29%
На данный момент ещё не определился 26% 26% 25% 22% 27% 21-26%

В 2018 году был проведен анализ профессионального самоопределения детей–сирот и детей из коррекционных школах. Анкетирование в общеобразовательных школах пройдёт в апреле 2019 года.

- Проводя анализ намерений выпускников образовательных организаций можно сказать, что школьники предполагают поступать в ведущие ВУЗы страны или мечтают получить профессию, по которой не ведется подготовка в организациях высшего образования Калужской области, - пояснили в министерстве. - Соответственно они предполагают, что их профессиональные планы будут связаны не с Калужской областью. При анализе результатов, нельзя исключать «юношеского максимализма», когда школьник завышено оценивает свои знания, возможности и в соответствии с этим отвечает на вопросы анкеты.

По данным министерства образования и науки Калужской области, в 2018 году школы области 4282 11-классника и около 4000 9-классников.

На 1 курсы в колледжи и техникумы поступили около 5000 человек, причём 3700 из них - выпускники 9 классов Калужской области. А 3720 11-классников поступили в вузы на территории нашего региона.

- Одним из результатов проводимой профориентационной работы является достаточно высокий процент школьников, выбравших для дальнейшего построения образовательной траектории ВУЗы и профессиональные образовательные организации Калужской области, - подчеркнули в министерстве.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество дети образование
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